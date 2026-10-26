حسن شحاتة باكيًا بعد عودته من العمرة: «كنت خايف على نفسي»

حرص حسن شحاتة، نجم الكرة المصرية السابق، على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، بعد وعكته الاخيرة أثناء عودته من اداء العمرة، في فيديو مع الإعلامية منى عبد الغني عبر حسابها على فيسبوك.

وقال حسن شحاتة باكيًا بعد عودته من العمرة: "لما دخلت عند النبي قلت أنت الشافي العافي يا رب، يا حبيبي يا رسول الله، ريحتني وكنت مكتوم جدا، وكنت خايف على نفسي بس الحمد لله".

واختتم شحاتة حديثه بنصيحة للشباب بعدم الاستهتار وأداء عملهم على اكمل وجه، والحفاظ على صحتهم والبعد عن أي مشكلات قد تواجههم.

من جانب آخر، كانت أزمة الكابتن حسن شحاتة وزوجته الثانية قد شهدت تطورا مثيرا، بعد تقدم المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ببلاغ جديد، اتهم فيه زوجته بالاستيلاء على وسرقة متعلقات ومنقولات من شقة إيجار قديم كائنة بشارع الفلوجة بمنطقة العجوزة.

وخضعت زوجة حسن شحاتة للتحقيق أمام النيابة، على خلفية البلاغ المقدم ضدها بشأن اختفاء المنقولات الموجودة داخل الشقة، والتي كانت موجودة بها منذ سنوات.