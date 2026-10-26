القاهرة تستضيف اختبارات الحكام الدولية لبطولة العالم للسلاح 28 أكتوبر

تستعد جمهورية مصر العربية لاستضافة اختبارات الحكام الدولية "الفئة B" والخاصة باختيارهم للمشاركة في بطولة العالم للسلاح والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 12 وحتى 15 نوفمبر المقبل بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتقام الاختبارات خلال الفترة من 28 وحتى 31 أكتوبر الجاري برعاية الاتحاد الدولي للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني وبتنظيم الاتحاد المصري للسلاح برئاسة طارق الحسيني.

وتأتي استضافة هذه الاختبارات العامة في إطار التعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لرياضة السلاح بهدف إعداد وتأهيل حكام دوليين جدد وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة، حيث يحصل المتقدمون الذين يجتازون جميع الاختبارات بنجاح على الشارة الدولية للتحكيم "الفئة B" في رياضة السلاح.

ويتضمن برنامج الاختبارات عددًا من الاختبارات النظرية والعملية لسلاح الشيش وسيف المبارزة، حيث تنطلق الاختبارات يوم 28 أكتوبر وحتى 31 الجاري بمقر نادي اتحاد الشرطة الرياضي بالعباسية.

وتُقام منافسات بطولة العالم للسلاح خلال الفترة من 12 وحتى 15 نوفمبر القادم بمشاركة 113 لاعبًا من 23 دولة، وتنقسم إلى 4 منافسات، فردي رجال وسيدات، وفرق رجال وسيدات.