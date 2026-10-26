حماة الوطن: تفويض الرئيس لدعم السعودية رسالة حاسمة.. وموقف مصر ثابت في حماية الأمن القومي العربي

يرحّب حزب حماة الوطن، بكافة أعضائه وكوادره، بموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، وعقب التنسيق بين البلدين الشقيقين، للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وذلك وفقاً لما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني بجلسته المعقودة بتاريخ 18 أكتوبر 2026.

ويؤكد الحزب، أن الموافقة على التفويض في الجلسة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة تاريخية تُعبّر عن وعي المؤسسة التشريعية المصرية بطبيعة المرحلة وخطورة التهديدات المحيطة بأمتنا، وترجمة صادقة لمبدأ أن أمن مصر لا ينفصل عن أمن أشقائها.

قرار سيادي يعكس وعي الدولة بخطورة المرحلة

ويشير حماة الوطن، إلى أن موافقة مجلس النواب قرار سيادي محسوب صادر عن مؤسسة دستورية بعد دراسة متأنية، ويستند إلى اتفاقيات الدفاع المشترك بين البلدين، ويأتي في إطار مواجهة تحديات تهدد أمن المنطقة برمتها.

ويُثمّن الحزب، الموقف الوطني لمجلس النواب، المدعوم بمصالح وطنية عليا، لاسيما وأن مصر بتاريخها العريق تتحرك اليوم من موقع الدفاع لا من موقع الهجوم، ومن موقع المسؤولية لا من موقع المجاملة السياسية.

ونعلن في حزب حماة الوطن تأييدنا الكامل لهذا القرار، ونؤكد وقوفنا خلف قيادتنا السياسية، وخلف دولتنا في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ للأمة العربية كرامتها وأمنها.