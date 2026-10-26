قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تطرح الحلول لأزمات المنطقة.. ماذا قال بدر عبد العاطي لـ جوتيريش في القاهرة؟
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك
أخبار سارة للمدرسين.. 5 آلاف جنيه زيادة للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين
حماة الوطن: تفويض الرئيس لدعم السعودية رسالة حاسمة.. وموقف مصر ثابت في حماية الأمن القومي العربي
ماكرون ينتقد شبكات التواصل الاجتماعي: تسهم في خلق حالة من «الانبهار بالعنف»
فاينانشال تايمز: "إيرباص" تجري محادثات مع "بي إيه إي سيستمز" للمشاركة في برنامج الطائرات المقاتلة
سعد العتيبي: أمن السعودية ركيزة للأمن القومي العربي وندين اعتداءات الحوثيين
لجنة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في الضفة وغزة.. ونزوح 3 آلاف من الخليل
أمير قطر ورئيس أوزبكستان يبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
المركزي الكويتي: ارتفاع تمويل الواردات بنسبة 26.4% في سبتمبر الماضي
السودان يغرق في الظلام.. مسيّرات الدعم السريع تضرب محطات الكهرباء
حزب الجيل: موافقة مجلس النواب على إرسال قوات دفاعية للسعودية تجسيد حقيقي لعمق الشراكة الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: تفويض الرئيس لدعم السعودية رسالة حاسمة.. وموقف مصر ثابت في حماية الأمن القومي العربي

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

يرحّب حزب حماة الوطن، بكافة أعضائه وكوادره، بموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، وعقب التنسيق بين البلدين الشقيقين، للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وذلك وفقاً لما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني بجلسته المعقودة بتاريخ 18 أكتوبر 2026.

ويؤكد الحزب، أن الموافقة على التفويض في الجلسة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة تاريخية تُعبّر عن وعي المؤسسة التشريعية المصرية بطبيعة المرحلة وخطورة التهديدات المحيطة بأمتنا، وترجمة صادقة لمبدأ أن أمن مصر لا ينفصل عن أمن أشقائها.

قرار سيادي يعكس وعي الدولة بخطورة المرحلة

ويشير حماة الوطن، إلى أن موافقة مجلس النواب قرار سيادي محسوب صادر عن مؤسسة دستورية بعد دراسة متأنية، ويستند إلى اتفاقيات الدفاع المشترك بين البلدين، ويأتي في إطار مواجهة تحديات تهدد أمن المنطقة برمتها.

ويُثمّن الحزب، الموقف الوطني لمجلس النواب، المدعوم بمصالح وطنية عليا، لاسيما وأن مصر بتاريخها العريق تتحرك اليوم من موقع الدفاع لا من موقع الهجوم، ومن موقع المسؤولية لا من موقع المجاملة السياسية.

ونعلن في حزب حماة الوطن تأييدنا الكامل لهذا القرار، ونؤكد وقوفنا خلف قيادتنا السياسية، وخلف دولتنا في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ للأمة العربية كرامتها وأمنها.

مجلس النواب دعم السعودية حماة الوطن حزب حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

ترشيحاتنا

المستشار حسين أبو العطا

حزب المصريين: أمن السعودية من أمن مصر.. وتفويض السيسي رسالة ردع لكل من يهدد استقرار المنطقة

رضا فرحات

رضا فرحات: موافقة البرلمان على تفويض الرئيس رسالة حاسمة لدعم السعودية

النائب عمرو رشاد

برلماني: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية رسالة واضحة بأن أمن الأشقاء خط أحمر

بالصور

بعد الأكل بدقائق.. 7 علامات تكشف حساسية الطعام

حساسية
حساسية
حساسية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ ببورسعيد.. صور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. ما لا تعرفه عن الحصبة والحصبة الألماني وفوائد المصل

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد