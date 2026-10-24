حُماة الوطن: توصيات منتدى مصر 2026 تربط تحسين معيشة المواطن بدعم الصناعة وتمكين الشباب

قال المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة، إن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تعكس اهتمامًا بملفات تمس الحياة اليومية للمواطنين، من خلال العمل على تحسين جودة الخدمات الأساسية، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وتوسيع فرص الاستثمار، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة.

وأكد أن أهمية مخرجات المنتدى تكمن في تنوع الملفات التي تناولتها، وارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين وتطلعاتهم، موضحًا أن تحسين مستوى المعيشة يتطلب تكامل الجهود بين تطوير الخدمات العامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتوفير بيئة اقتصادية قادرة على تحقيق النمو المستدام.

وأضاف أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة أن الاهتمام بتطوير المرافق الأساسية وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات، إلى جانب دفع تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يعكس أهمية مواصلة العمل على تحسين مستوى الخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يدعم جهود التنمية المحلية ويسهم في تقليص الفجوات الخدمية بين المناطق المختلفة.

وأشار إلى أن تطوير الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت يمثلان عنصرين مهمين في دعم التحول الرقمي، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في التعليم والعمل والحصول على الخدمات، مؤكدًا أن تمكين الشباب من الأدوات الرقمية يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتعلم والابتكار والمشاركة في الاقتصاد الحديث.

مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض

وأوضح أن الاهتمام بمبادرات الكشف المبكر عن الأمراض، وفي مقدمتها مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال «نور الصغير»، يسلط الضوء على أهمية الوقاية والتشخيص المبكر في حماية صحة المواطنين، مشددًا على أن الاستثمار في صحة الأطفال والشباب يمثل جزءًا أساسيًا من الاستثمار في مستقبل المجتمع.

وأكد أن دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التصنيع المحلي وتقديم الحوافز للمصنعين، خاصة الشباب، من شأنه أن يسهم في زيادة الإنتاج وتوسيع فرص العمل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن تمكين الشباب من دخول مجالات الإنتاج وريادة الأعمال يمثل أحد المسارات المهمة للاستفادة من طاقاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات قيمة اقتصادية.

وأضاف أن تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية في التعاملات يمثلان جانبًا مهمًا في دعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، مشيرًا إلى أن وضوح القواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية يسهم في تعزيز الثقة وتشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا لنمو مختلف القطاعات.

وشدد على أن نجاح التوصيات يرتبط بآليات التنفيذ والمتابعة وقياس النتائج على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة ترجمة المستهدفات المعلنة إلى برامج عملية تحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين، وتوفر فرصًا أكبر للشباب في مجالات العمل والإنتاج والمشاركة المجتمعية.

وأكد أن تمكين الشباب وتحفيزهم على المشاركة في جهود التنمية يمثلان ركيزة مهمة لبناء المستقبل، مشيرًا إلى أن التكامل بين تحسين جودة الحياة، ودعم الإنتاج الوطني، وتطوير الخدمات، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، من شأنه أن يعزز فرص تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين.