برلمانية: مستقبل الدولة لا يُصنع بجهد مؤسسة واحدة.. وتنفيذ توصيات منتدى مصر الاختبار الحقيقي للحوار

أشادت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، بما شهده منتدى مصر 2026 من نقاشات وجلسات حوارية تناولت أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدة أن أهمية المنتدى تكمن في إتاحة مساحة لتبادل الرؤى والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، إلى جانب طرح التوصيات التي ستعمل الحكومة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحويل مخرجات الحوار إلى خطوات عملية تستجيب لأولويات المواطنين.

وأكدت "رشاد"، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات المنتدى؛ عكست أهمية الحوار المباشر حول ما تحقق من إنجازات، وما تفرضه المرحلة المقبلة من تحديات ومسؤوليات، مشددة على أن بناء المستقبل يتطلب تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، قائلة "مستقبل مصر لا يُصنع بجهد مؤسسة واحدة، بل بتكامل مؤسسات الدولة مع وعي المواطنين".

منتدى مصر 2026.. استعراض جهود الدولة في مختلف القطاعات

وأوضحت أن قيمة المنتدى لا تقتصر على استعراض جهود الدولة في مختلف القطاعات، وإنما امتدت إلى مناقشة التحديات القائمة، وطرح التساؤلات، وتقييم النتائج، والاستماع إلى الرؤى المختلفة، بما أتاح فرصًا أوسع لتطوير السياسات العامة وتحسين مستوى الخدمات، مضيفة أن الحوار الجاد يمثل خطوة مهمة نحو تحديد الأولويات وصياغة حلول أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع.

وقالت النائبة وفاء رشاد، إن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما طرحه المنتدى من توصيات ورؤى؛ من خلال وضع آليات واضحة للتنفيذ، وتحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع متابعة النتائج وتقييم أثرها على أرض الواقع، لافتة إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح أي نقاش وطني هو ما يترتب عليه من إجراءات ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وشددت على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار المسؤول، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، والاستماع إلى النقد الموضوعي والتعامل الجاد مع الملاحظات، بما يدعم الشفافية ويسهم في تصحيح أوجه القصور وتطوير الأداء المؤسسي.

وطالبت بضرورة أن تنعكس توصيات المنتدى على حياة المواطنين، وفي مقدمتها تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومتي التعليم والصحة، ودعم الأمن الغذائي والمائي.