قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا وشبورة صباحية وفرص لسقوط أمطار
محمود محمد بعد لقائه الرئيس السيسي: نحلم بالحصول على فرص عمل مناسبة
حزب المصريين: مخرجات منتدى مصر 2026 خارطة طريق حقيقية نحو الجمهورية الجديدة
رسميًا.. الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه.. موعد التطبيق والتفاصيل كاملة
الديهي عن مذكرة ليبيا وتركيا: يجب الالتزام بالقانون الدولي عند إبرام الاتفاقات ذات الطابع الاستراتيجي
حزب الجيل: المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة رؤى منتدى مصر 2026 إلى واقع ملموس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الشامل على محافظة الخليل الفلسطينية
أحمد موسى: الدولة نجحت في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين
اشتباكات عنيفة في باريس.. 500 متظاهر يواجهون الشرطة وسط احتجاجات الغلاء
مهيب عبد الهادي يطرح تساؤلًا بشأن استبعاد محمد هاني وإمام عاشور من مواجهة كيتارا
75 دقيقة.. الزمالك يبحث عن الهدف الثاني أمام الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا
ضبط شقيقين سرقا 6 سبائك ذهب من محل مجوهرات بالفيوم وباعاها في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: مستقبل الدولة لا يُصنع بجهد مؤسسة واحدة.. وتنفيذ توصيات منتدى مصر الاختبار الحقيقي للحوار

النائبة وفاء رشاد
النائبة وفاء رشاد
حسن رضوان

أشادت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، بما شهده منتدى مصر 2026 من نقاشات وجلسات حوارية تناولت أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدة أن أهمية المنتدى تكمن في إتاحة مساحة لتبادل الرؤى والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، إلى جانب طرح التوصيات التي ستعمل الحكومة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحويل مخرجات الحوار إلى خطوات عملية تستجيب لأولويات المواطنين.

وأكدت "رشاد"، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات المنتدى؛ عكست أهمية الحوار المباشر حول ما تحقق من إنجازات، وما تفرضه المرحلة المقبلة من تحديات ومسؤوليات، مشددة على أن بناء المستقبل يتطلب تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، قائلة "مستقبل مصر لا يُصنع بجهد مؤسسة واحدة، بل بتكامل مؤسسات الدولة مع وعي المواطنين".

منتدى مصر 2026.. استعراض جهود الدولة في مختلف القطاعات

وأوضحت أن قيمة المنتدى لا تقتصر على استعراض جهود الدولة في مختلف القطاعات، وإنما امتدت إلى مناقشة التحديات القائمة، وطرح التساؤلات، وتقييم النتائج، والاستماع إلى الرؤى المختلفة، بما أتاح فرصًا أوسع لتطوير السياسات العامة وتحسين مستوى الخدمات، مضيفة أن الحوار الجاد يمثل خطوة مهمة نحو تحديد الأولويات وصياغة حلول أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع.

وقالت النائبة وفاء رشاد، إن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما طرحه المنتدى من توصيات ورؤى؛ من خلال وضع آليات واضحة للتنفيذ، وتحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع متابعة النتائج وتقييم أثرها على أرض الواقع، لافتة إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح أي نقاش وطني هو ما يترتب عليه من إجراءات ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وشددت على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار المسؤول، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، والاستماع إلى النقد الموضوعي والتعامل الجاد مع الملاحظات، بما يدعم الشفافية ويسهم في تصحيح أوجه القصور وتطوير الأداء المؤسسي.

وطالبت بضرورة أن تنعكس توصيات المنتدى على حياة المواطنين، وفي مقدمتها تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومتي التعليم والصحة، ودعم الأمن الغذائي والمائي.

وفاء رشاد منتدى مصر مستقبل مصر مجلس الشيوخ النائبة وفاء رشاد منتدى مصر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

وزير التربية والتعليم

هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن

أمطار

تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

مترو الهرم

الرماية وحدائق الأهرام.. موعد افتتاح أولى مراحل مترو الهرم

ترشيحاتنا

ايران

إيران تبلغ باكستان استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية

لبنان

قصف مدفعي وغارات .. لبنان: استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب

احتجاجات في بروكسل

الغاز المسيل للدموع يفرق احتجاجات في بروكسل ضد سياسات الحكومة وعنف الشرطة

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد