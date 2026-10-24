حماة الوطن: مخرجات منتدى مصر 2026 تضع رؤى عملية للتعامل مع التحديات

أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن مخرجات منتدى مصر 2026 تمثل فرصة مهمة للبناء على ما شهدته جلسات المنتدى من نقاشات حول أولويات الدولة المصرية والتحديات الراهنة.

مخرجات منتدى مصر 2026

وأشار إلى أن أهمية هذه الفعاليات لا تتوقف عند تبادل الرؤى وطرح الأفكار، وإنما تمتد إلى الاستفادة من التوصيات والمقترحات في صياغة مسارات عمل قابلة للتنفيذ، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.

وأوضح صالح أن المنتدى أتاح مساحة للحوار وتبادل الخبرات بشأن عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، إلى جانب التأكيد على أهمية الوعي الوطني ودور الشباب في المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل، لافتًا إلى أن التعامل مع التحديات الراهنة يتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والقوى السياسية والمجتمع المدني، مع وضع مصلحة المواطن وتحسين جودة حياته في مقدمة الأولويات.

مخرجات المنتدى في دعم الاستثمار

وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة الأفكار المطروحة إلى خطوات عملية، والاستفادة من مخرجات المنتدى في دعم الاستثمار وتعزيز فرص العمل وتطوير قدرات الشباب، مؤكدًا أن الحوار الجاد وتبادل الرؤى يمثلان مدخلًا مهمًا لتحديد الأولويات وترشيد الجهود، وأن نجاح أي منتدى يقاس بقدر ما يتركه من أثر ملموس في الواقع، وما يسهم به في دعم مسيرة التنمية وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة المتغيرات.