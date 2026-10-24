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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الحوار الوطني ودعم مسيرة التنمية

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026

أشادت الدكتورة مروة غراب، عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بانعقاد منتدى مصر 2026، مؤكدة أن المنتدى خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار الوطني، والاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار، بما يسهم في صياغة حلول عملية للتحديات الاقتصادية والتنموية، ويدعم جهود الدولة في بناء مستقبل أفضل للمواطن المصري.

وقالت مروة غراب إن أهمية المنتدى لا تقتصر على مناقشة التحديات الراهنة، وإنما تمتد إلى خلق مساحة حقيقية لتبادل الأفكار بين المسؤولين والخبراء والشباب وممثلي مختلف القطاعات، بما يساعد على طرح رؤى جديدة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات المرحلة المقبلة.

الاستماع إلى الآراء المختلفة 

وأضافت أن انفتاح الدولة على الاستماع إلى الآراء المختلفة يمثل عنصرًا مهمًا في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن نجاح أي حوار وطني يرتبط بمدى قدرته على الخروج بتوصيات واضحة، تتضمن حلولًا واقعية قابلة للتطبيق، مع متابعة النتائج وقياس انعكاساتها على حياة المواطنين.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن أن منتدى مصر 2026 يعكس أهمية الحوار البناء في دعم جهود التنمية، وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف، بما يسهم في الوصول إلى رؤى متكاملة للتعامل مع التحديات الراهنة، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الاقتصاد.

وأوضحت أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والخبراء والشباب، والعمل على تحويل الأفكار والمناقشات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، لا سيما فيما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية.

وأشارت غراب إلى أن مشاركة مختلف الفئات في الحوار تمثل فرصة مهمة للتعرف على احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالمقترحات الجادة التي تخرج عن مثل هذه الفعاليات، والاستفادة منها في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وشددت على أن نجاح المنتديات الوطنية لا يُقاس فقط بحجم المشاركة أو عدد الجلسات، وإنما بقدرتها على تقديم رؤى واقعية قابلة للتنفيذ، وفتح قنوات مستمرة للتواصل بين صناع القرار والمجتمع، بما يعزز الثقة ويضمن استدامة الحوار حول القضايا التي تمس حياة المواطنين.

وأكدت أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار الوطني وتبادل الرؤى حول مستقبل الدولة، معربة عن تطلعها إلى أن تسفر مخرجاته عن توصيات عملية تدعم مسيرة التنمية الشاملة، وتعزز مشاركة المواطنين في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر.

مروة غراب منتدى مصر 2026 الحوار الوطني مسيرة التنمية العلاقات الخارجية حماة الوطن

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