متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 يُعقد سنويًا لمتابعة تنفيذ التوصيات وتحسين حياة المواطنين

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، تطورات الأوضاع في مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وكيف بدأت مسيرة البناء منذ عام 2014 وحتى اليوم، والتحديات التي واجهت الدولة المصرية والصعوبات القائمة، إلى جانب توضيح ما كان يمكن أن تؤول إليه الأوضاع حال عدم تنفيذ ما تحقق من إنجازات.

وقال المستشار محمد عادل، في تصريحات لـ"راديو النيل"، من ختام فعاليات منتدى مصر 2026، إن المواطن والإنسان يمثلان الركن الأساسي في مسيرة البناء، بعدما تحمّل المواطن الكثير من الأعباء، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت قادرة على تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف مناحي الحياة.

وأضاف أن مخرجات جلسات العمل بالمنتدى رُفعت إلى رئيس الجمهورية، الذي وجّه بتنفيذها في مختلف قطاعات الدولة، موضحًا أن أولى التوصيات ارتبطت برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، إلى جانب توصيات أخرى في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد، وغيرها من القطاعات.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختتم كلمته بتكليف الحكومة بعقد المنتدى بصورة سنوية، ليكون منصة حقيقية للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء.

وأوضح أن الهدف النهائي لمنتدى مصر 2026 يتمثل في الإسهام في تحسين حياة المواطنين من خلال القرارات التي ستبدأ الحكومة في تطبيقها وفقًا لمستهدفات محددة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة، ويضمن شعور المواطنين بأن مطالبهم ومشكلاتهم تحظى بالاستماع والتجاوب من جانب الحكومة، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.