حماة الوطن بمطروح يواصل دعم الأسر بقرى ونجوع المحافظة بكراتين المواد الغذائية

يواصل حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح ، جهوده المجتمعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى ونجوع المحافظة، من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية، بما يسهم في تلبية جانب من احتياجات الأسر وتوفير الدعم اللازم لها.

تعزيز التواصل مع المواطنين

وتأتي هذه المبادرة برعاية النائب عيسى بوتمر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي وأمين أمانة حزب حماة الوطن بمطروح، وسعيد المغواري، أمين التنظيم بالمحافظة، في إطار حرص الحزب على تعزيز التواصل مع المواطنين والوصول إلى الأسر المستحقة في المناطق المختلفة، خاصة القرى والنجوع التي تحتاج إلى مزيد من المبادرات الداعمة.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المستفيدة، وتوفير جانب من احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية، تأكيدًا على أهمية الدور المجتمعي للأحزاب السياسية في مساندة المواطنين، والمشاركة في المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز قيم التعاون والتراحم بين أبناء المجتمع.

وأكدت المبادرة، على حرص حزب حماة الوطن بمطروح على استمرار دوره في خدمة المواطنين، من خلال تنظيم الجهود المجتمعية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، بما يعكس أهمية العمل الميداني والتواصل المباشر مع الأهالي للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

وتعكس هذه الجهود اهتمام أمانة الحزب بمحافظة مطروح بتوسيع نطاق المبادرات الإنسانية والاجتماعية لتشمل مختلف المناطق، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، في إطار المسؤولية المجتمعية والعمل على ترسيخ مبادئ التكافل والتضامن.

ويأتي دعم الأسر بكراتين المواد الغذائية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطنين في مواجهة متطلبات الحياة اليومية، بما يعزز روح المشاركة المجتمعية ويؤكد أهمية تضافر الجهود لخدمة أهالي محافظة مطروح.