سعد العتيبي: أمن السعودية ركيزة للأمن القومي العربي وندين اعتداءات الحوثيين

أكد سعد بن صليب بن مطلق العتيبي، رئيس البرلمان العربي، التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعم جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها وصون مقدراتها وردع أي تهديد يستهدف أراضيها، مشددًا على أن أمن المملكة واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.

جاء ذلك خلال كلمته في انطلاق أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث أكد أن العالم العربي يواجه تحديات وتحولات متسارعة تستدعي إرادة عربية متضافرة، تتوحد فيها الجهود وتتقدم فيها المصالح المشتركة، وتتحول التطلعات إلى أفعال ونتائج.

وأوضح العتيبي، أن هذه التحديات تضع على عاتق البرلمان العربي مسؤولية أكبر ودورًا أكثر تأثيرًا في صناعة المستقبل، من خلال دبلوماسية برلمانية فاعلة تفتح آفاق الحوار، وتبني جسور التعاون، وتمنح المواقف العربية حضورًا مؤثرًا في مختلف المحافل، بما يجمع بين ثبات المبدأ وقوة الحجة والقدرة على إحداث أثر فعال.

الاعتداءات على السعودية

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أدان رئيس البرلمان العربي الاعتداءات التي وصفها بالإرهابية، والتي قال إن ميليشيات الحوثي الإرهابية نفذتها ضد المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنها شملت محاولات استهداف المقدسات ذات الحرمة العظيمة والمكانة الراسخة في قلوب المسلمين، إلى جانب المطارات والمناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية، وأسفرت عن سقوط شهداء ومصابين.

ووصف العتيبي ، هذه الاعتداءات بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد باسم البرلمان العربي، التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعم جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها وصون مقدراتها وردع أي تهديد يستهدف أراضيها، انطلاقًا من أن أمن المملكة واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.

القضية الفلسطينية في صدارة الأولويات

وجدد العتيبي، التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي، باعتبارها قضية مركزية تحظى باهتمامه ودعمه الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد على مواصلة الجهود البرلمانية والدبلوماسية الداعمة للحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأردن، أدان رئيس البرلمان العربي الاعتداء الذي وصفه بالإرهابي، واستهدف كنيسة في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأبرياء، مؤكدًا التضامن الكامل مع الأردن ورفض كل ما يستهدف أمنه واستقراره.

السودان وسوريا والصومال ولبنان وليبيا واليمن

ودعا العتيبي إلى الوقف الفوري للحرب في جمهورية السودان، وحماية المدنيين، والتوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.

كما أكد دعم البرلمان العربي لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وجهود التعافي وإعادة الإعمار، مجددًا دعمه لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، ورفض أي إجراء يمس وحدتها الوطنية.

وفي الشأن اللبناني، شدد على دعم سيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والمطالبة بوقفها والانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وأكد رئيس البرلمان العربي مساندة الجهود الرامية إلى تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، كما أعلن دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي نحو وحدة الجمهورية اليمنية واستقلالها، وإنهاء معاناة شعبها وحماية أمن الملاحة الدولية.

رؤية لتطوير أداء البرلمان العربي

وأكد العتيبي، أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا برلمانيًا يقاس بأثره ونتائجه، ويستبق التحديات ويواكب المتغيرات، من خلال خطة متكاملة ترتقي بالأداء البرلماني وتحول المبادرات إلى منجزات ملموسة تحقق الأهداف المنشودة.

وأوضح أن رؤيته للمرحلة المقبلة تقوم على إحداث نقلة نوعية في أداء البرلمان العربي، عبر تطوير العمل المؤسسي، ورفع كفاءة اللجان، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التعاون مع البرلمانات، والاهتمام بالقضايا الاقتصادية والتنموية والتقنية بما يواكب متطلبات المرحلة.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن المرحلة المقبلة تفرض مسؤولية تتطلب العمل الجاد والاستجابة للتحديات، قائلًا في ختام الجزء الوارد من كلمته: «نحمل اليوم مسؤولية لا تتحمل التردد».