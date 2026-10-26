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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة

سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي
سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

انطلقت، مساء اليوم الاثنين، أعمال الجلسة العامة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع، برئاسة سعد بن صليب بن مطلق العتيبي رئيس البرلمان، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتأتي الجلسة في مستهل دور الانعقاد الجديد، عقب انتخاب العتيبي رئيسًا للبرلمان العربي بالتزكية، خلال الجلسة الإجرائية التي عقدت السبت، خلفًا للنائب الإماراتي محمد أحمد اليماحي، إلى جانب انتخاب نواب الرئيس واستكمال تشكيل اللجان الدائمة بالبرلمان.

وكانت اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي قد عقدت اجتماعاتها التحضيرية، أمس الأحد، بحضور رئيس البرلمان، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، وإعداد الملفات والتوصيات المطروحة على الجلسة العامة.

انطلاق الجلسة العامة للبرلمان العربي 

وتناولت اجتماعات اللجان عددًا من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية ذات الاهتمام العربي المشترك، إلى جانب مستجدات القضية الفلسطينية، ومشروع رؤية برلمانية بشأن أثر التدخلات الخارجية في النزاعات المحلية وسبل مواجهتها.

كما ناقشت اللجان ملفات تتعلق بمسودة القانون العربي الاسترشادي المحدث في مجال الذكاء الاصطناعي، والعدالة الرقمية، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز السلام المجتمعي، وحماية النشء في البيئة الرقمية، وتنظيم صناعة المحتوى الرقمي.

ومن المقرر أن تركز أعمال دور الانعقاد الجديد على متابعة القضايا العربية ذات الأولوية، وتعزيز دور البرلمان العربي في دعم العمل العربي المشترك، وتنسيق المواقف البرلمانية تجاه التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.

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