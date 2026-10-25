البرلمان العربي يختتم اجتماعات لجانه الدائمة تمهيدًا لعقد الجلسة العامة.. غدا

اختتمت بالقاهرة، اليوم الأحد، أعمال اجتماعات اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي، بحضور سعد بن صليب العتيبي، رئيس البرلمان العربي، وذلك تمهيدًا لعقد الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، والمقرر عقدها غدًا الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، في مقدمتها استعراض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتقرير الاجتماع الأول للجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع رؤية برلمانية بشأن أثر التدخلات الخارجية في النزاعات المحلية وسبل مواجهتها.

كما استعرضت اللجنة تقريرًا حول زيارتها الرسمية إلى البرلمان الأفريقي في يوليو الماضي، وبحثت مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

في السياق ذاته، ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عددًا من الملفات المهمة، أبرزها مسودة القانون العربي الاسترشادي المحدث في مجال الذكاء الاصطناعي، ومسودة لائحته التنفيذية، إلى جانب تقرير حول تطورات الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وآثار القيود المفروضة على التجارة والموارد المالية الفلسطينية.

اجتماعات اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي

وبحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مذكرة بشأن إعداد قانون عربي استرشادي لتنظيم العدالة الرقمية وإجراءات التقاضي عن بُعد، فضلًا عن مذكرة حول إعداد رؤية برلمانية عربية لحماية حقوق الإنسان من تداعيات اضطراب سلاسل الإمداد ونقص السلع الاستراتيجية في ظل الأزمات الراهنة.

من جانبها، ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب عددًا من الموضوعات، في مقدمتها تعزيز دور الوساطة المجتمعية في الوقاية من النزاعات وترسيخ السلام المجتمعي، وإعداد رؤية برلمانية عربية لحماية النشء في البيئة الرقمية، إلى جانب إعداد إطار عربي استرشادي لتنظيم صناعة المحتوى الرقمي.

كما بحثت اللجنة مستجدات الترتيبات الخاصة بعقد عدد من الندوات وورش العمل، تشمل ندوة «واقع التعليم الإلكتروني في المنطقة العربية – التحديات والآفاق»، وورشة عمل بشأن تعزيز آليات توفير الرعاية والحماية الصحية للجميع في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة بالدول العربية، وندوة حول حماية الآثار في الدول العربية، وأخرى بشأن حماية القيم المجتمعية في العالم العربي.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان العربي، غدًا الاثنين، استكمال أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، في إطار مناقشة الملفات السياسية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية ذات الأولوية على الساحة العربية.