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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة وأمن السعودية يتصدران لقاء نبيل فهمي وأنطونيو جوتيريش

نبيل فهمي وأنطونيو جوتيريش
نبيل فهمي وأنطونيو جوتيريش
الديب أبوعلي

استقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم ، بمقر الجامعة، أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، الذي يزور القاهرة ضمن جولة بالمنطقة قبيل انتهاء ولايته بنهاية العام الجاري.

ورحب الأمين العام بالسكرتير العام للأمم المتحدة، وعبر عن التقدير لحرصه على أن تكون جامعة الدول العربية إحدى محطات زيارته، مشيراً إلى تقاطع مسيرتيهما الدبلوماسية على الساحة الدولية خلال العقود الأخيرة.

كما أعرب عن تقديره للتعاون المثمر والمتواصل بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، مؤكداً أن السنوات التي تولى فيها السكرتير العام منصبه ستظل مقترنة في الذاكرة العربية بالدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيما مواقفه الثابتة إزاء القضية الفلسطينية والحرب على غزة.

وشدد الأمين العام على أن مصداقية النظام الدولي باتت تُقاس بما يجري في غزة، محذراً من هشاشة وقف إطلاق النار بعد سقوط أكثر من 1500 شهيد منذ سريانه.

الاعتداءات الحوثية على المملكة 

وأكد ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعم الأونروا وولايتها، محذراً من أن استمرار الإفلات من المساءلة يشجع على انتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها في فلسطين ولبنان وسوريا.

كما أكد الأمين العام رفض جامعة الدول العربية القاطع لكافة التجاوزات الإقليمية باستخدام القوة غير المشروعة، ومنها الاعتداءات الإيرانية على أراضي ومصالح الدول العربية المجاورة، والاعتداءات الحوثية المتواصلة التي طالت المطارات والمنشآت المدنية، ووصلت أخيراً إلى إطلاق صواريخ باتجاه منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد تضامن الجامعة العربية الكامل مع المملكة وحقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها، ودعا مجلس الأمن إلى إنفاذ قراراته، مؤكداً أهمية صون حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز.

وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان مع قرب انتهاء ولاية اليونيفيل، حيث أكد الأمين العام أهمية تجنب أي فراغ أمني في الجنوب، ودعم الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها. كما تناول اللقاء الأوضاع في السودان وسوريا وليبيا، مع التأكيد على وحدة هذه الدول وسيادتها ومؤسساتها الوطنية.

ومن جانبه، أعرب السكرتير العام عن التزامه الوثيق والثابت بضرورة احترام الدول للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أعرب عن تقديره للشراكة الوثيقة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، مؤكداً حرص المنظمة الدولية على مواصلة التنسيق مع الجامعة ودعم جهودها لتطوير عملها في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والتطورات الدولية.

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