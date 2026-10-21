نبيل فهمي يعرب عن تقديره لمواقف كازاخستان الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

استقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، مختار تليوبيردي، وزير خارجية جمهورية كازاخستان، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات العربية الكازاخستانية وتطوير التعاون بين جامعة الدول العربية وكازاخستان، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكد الأمين العام أن العلاقات العربية الكازاخستانية تستند إلى روابط تاريخية، مشدداً على حرص الجامعة على تعزيزها والارتقاء بها، من خلال تكثيف التشاور السياسي والتركيز على مشروعات تعاون ملموسة، ولا سيما في مجال تعزيز الترابط بين المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى.

التعاون بين الجامعة العربية وكازاخستان

كما تطرق اللقاء إلى التحولات التي يشهدها النظام الدولي وما تفرضه من تحديات على الأمن والاستقرار، حيث شدد الأمين العام على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية بعيداً عن اللجوء إلى القوة.

كما تناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية، حيث أعرب الأمين العام عن تقديره لمواقف كازاخستان الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية التوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.