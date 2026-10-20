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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. بالفيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان
نبيل فهمي يزور جنوب لبنان
الديب أبوعلي

قام نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بزيارة ميدانية إلى جنوب لبنان، للوقوف عن قرب على الأوضاع الأمنية والإنسانية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، والتأكيد على مساندة جامعة الدول العربية للبنان وشعبه في مواجهة التحديات الراهنة.

وشملت الزيارة، التي رافقته خلالها حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، منطقة الزهراني وبلدة زوطر الغربية، إلى جانب مقر قيادة الجيش اللبناني، قطاع جنوب الليطاني في مدينة صور، حيث استمع الأمين العام إلى عرض مفصل حول تطورات الأوضاع الميدانية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وما تشهده القرى والبلدات الجنوبية من تدمير ممنهج للمنازل والمنشآت والبنية التحتية، فضلاً عن حرق الأشجار والأراضي الزراعية، وما يخلفه ذلك من أضرار جسيمة تطال حياة المواطنين ومصادر رزقهم، وتعرقل جهود التعافي وإعادة الإعمار.

زيارة نبيل فهمي جنوب لبنان 

واطلع الأمين العام على الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في أداء مهامه الوطنية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، حيث حذّر قادة الجيش من مخاطر نشوء فراغ أمني في الجنوب عقب رحيل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدين أهمية تعزيز قدرات الجيش وتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الأمين العام دعم جامعة الدول العربية للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وحشد المساندة اللازمة لتعزيز قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها وإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وأعرب الأمين العام عن خالص شكره وتقديره للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على ما قدماه من تعاون وتسهيلات لتنظيم الزيارة، وبصفة خاصة جولته الميدانية في الجنوب، مثمناً ما بذلتاه من جهود في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وصرح الأمين العام بأن زيارته تحمل رسالة تقدير لصمود أبناء الجنوب وتضحيات الجيش اللبناني، وتعكس الحرص على ترجمة مواقف الدعم السياسي إلى تحرك عربي فاعل، مؤكداً أن أمن لبنان واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن صون سيادته ووحدة أراضيه مسؤولية عربية مشتركة.

https://www.youtube.com/shorts/vQA_PJ75o2M

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