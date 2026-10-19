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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من بيروت.. نبيل فهمي ونواف سلام يبحثان وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال

لقاء نبيل فهمي ورئيس الحكومة اللبنانية
لقاء نبيل فهمي ورئيس الحكومة اللبنانية
الديب أبوعلي

استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيروت.

وبحث الجانبان أولويات المرحلة الراهنة والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه لبنان.

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية 

وأكد الأمين العام مساندة جامعة الدول العربية لجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، مشدداً على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.

كما أكد حرص الجامعة على مواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية وحشد الدعم العربي لجهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني.

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