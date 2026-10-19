نبيل فهمي: لبنان أولوية للجامعة العربية ودعم عربي كامل للمفاوضات اللبنانية مع إسرائيل

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، أن لبنان يشكّل أولوية للجامعة العربية وله شخصياً بصفته أميناً عاماً، مشدداً على دعم الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها، والوقوف إلى جانبها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأعرب فهمي، عقب لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، عن عزمه زيارة جنوب لبنان، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المواطنين والمصالح اللبنانية، مؤكداً العمل على توجيه جهود الجامعة العربية نحو كل ما من شأنه خدمة لبنان ودولته.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أنه سيتم تكثيف النشاطين السياسي والدبلوماسي بشأن لبنان، لافتاً إلى وجود دعم عربي كامل للمفاوضات اللبنانية مع إسرائيل.