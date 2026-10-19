من مقر القيادة.. نبيل فهمي يؤكد حشد الدعم العربي والدولي للجيش اللبناني

استقبل العماد رودولف هيكل، قائد الجيش اللبناني، اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، الدكتور نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر قيادة الجيش اللبناني في اليرزة، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في لبنان، والجهود التي يبذلها الجيش اللبناني للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

حشد الدعم للجيش اللبناني

وأشاد نبيل فهمي بالدور الوطني الذي يضطلع به الجيش اللبناني، وما يتحمله من مسؤوليات جسيمة في ظل التحديات الراهنة، مؤكدًا دعم جامعة الدول العربية للمؤسسة العسكرية اللبنانية وجهودها في بسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على حرص الجامعة على حشد الدعم العربي والدولي للجيش اللبناني، ومواصلة الجهود لحث المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.