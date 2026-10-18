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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يصل إلى بيروت في مستهل زيارة رسمية إلى لبنان

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية

يصل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد 18 أكتوبر، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين والقيادات السياسية اللبنانية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان وجامعة الدول العربية، والتشاور بشأن أبرز التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة تأكيداً على المكانة المهمة التي يحتلها لبنان، باعتباره إحدى الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، وحرص الأمين العام على تعزيز دوره ومساهمته الفاعلة في مسيرة العمل العربي المشترك، والبناء على إسهاماته التاريخية في دعم التضامن العربي وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول العربية.

دعم لبنان ومؤسساته الوطنية

ومن المقرر أن تتناول اللقاءات سبل دعم لبنان ومؤسساته الوطنية، ومساندة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ولا سيما في الجنوب اللبناني، ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وعودة النازحين، بما يعزز قدرة الدولة اللبنانية على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني.

كما تؤكد الزيارة تضامن جامعة الدول العربية مع لبنان، ودعمها الكامل لسيادته ووحدة أراضيه وأمنه واستقراره، ومساندتها لجهوده في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، والعمل على وقفها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 1701.

نبيل فهمي العاصمة اللبنانية بيروت جامعة الدول العربية الأمين العام لبنان الجمهورية اللبنانية الجامعة العربية

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