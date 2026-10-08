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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يؤكد لوزير الخارجية السعودي دعم الجامعة العربية للمملكة

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أجرى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، اتصالاً مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية الأخيرة وما تشهده المنطقة من تصعيد وتوترات متزايدة.

وجدد فهمي إدانته الشديدة للاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك استهداف مرافق الطيران المدني والمنشآت المدنية، مؤكداً دعم جامعة الدول العربية الكامل للمملكة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ومشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

الاعتداءات الحوثية على المملكة 

كما جرى استعراض مجمل الاتصالات والتحركات الجارية بشأن الأوضاع الإقليمية المضطربة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاتصالات المتعددة التي تمت في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبادل الرؤى حول سبل احتواء التصعيد وتجنب اتساع نطاق المواجهات، مع التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأكد الأمين العام، في هذا السياق، ضرورة التمسك بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في العلاقات بين الدول، واحترام سيادتها وسلامة أراضيها، باعتبار ذلك أساساً للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

نبيل فهمي وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة المملكة العربية السعودية جامعة الدول العربية الحوثي الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة السعودية الشرق الأوسط

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