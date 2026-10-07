نبيل فهمي يبحث مستجدات القضية الفلسطينية مع قيادات حركة فتح

استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، والدكتور محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء السابق، وذلك بمقر الأمانة العامة.

وناقش اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بالإضافة إلى سبل الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.

الحفاظ على أسس القضية الفلسطينية

وأكد الأمين العام الأهمية التي توليها الجامعة العربية لوحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية وتماسكها، وضرورة الحفاظ على أسس القضية الفلسطينية وحل الدولتين في هذه المرحلة الدقيقة من نضال الشعب الفلسطيني.

وجدد الأمين العام التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للجامعة العربية، ودعمها لصمود ونضال الشعب الفلسطيني لتخطي المرحلة الراهنة، وما تنطوي عليه من تحديات إنسانية وسياسية وأمنية.