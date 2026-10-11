نبيل فهمي يبحث وزيرة الخارجية اليمنية التصعيد الحوثي الأخير

تلقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً من الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، جرى خلاله تناول مستجدات الأوضاع في اليمن، والتصعيد العسكري الأخير لميليشيا الحوثي، وما يشكله من تهديد لأمن اليمن واستقراره، وما يترتب عليه من تداعيات على الأمن الإقليمي.

وأكد الأمين العام موقف جامعة الدول العربية الثابت في دعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ومساندة الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة الشرعية، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لوقف التصعيد والحيلولة دون مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية.

نبيل فهمي يدين الاعتداءات الحوثية

كما تناول الاتصال امتداد الاعتداءات الحوثية إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وخاصة الاستهداف المتكرر للمطارات والمنشآت المدنية، حيث جدد الأمين العام إدانة الجامعة لهذه الاعتداءات وتضامنها الكامل مع المملكة، مؤكداً أن استمرار هذا التصعيد يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد فهمي على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، بما يضمن الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني. وأكد حرص الجامعة العربية على مواصلة التنسيق والتشاور مع الحكومة اليمنية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.