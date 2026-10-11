قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: بدء هدنة فورية بين روسيا وأوكرانيا لوقف استهداف منشآت الطاقة
مفاجأت في تشكيل الزمالك لمباراة القمة أمام الأهلي
إخلاء سبيل زوج فنانة شهيرة وآخر في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع المتهم فيها صبري نخنوخ
الوزراء يناقش آليات تطوير القطاع الزراعي وترشيد استخدام الموارد المائية
محطة عدلي منصور.. مجمع نقل عملاق يربط 6 وسائل مواصلات ويحصد جائزة عالمية
دار الإفتاء: غدا الاثنين أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا
ماركوف: الجيش الأوكراني تلقى مساعدات من إيلون ماسك والبنتاجون و90% منها أمريكية
بن جديدة يقود تشكيل الأهلي أمام الزمالك
الأهلي يصل إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك في القمة 133
ضياء حلمي: العلاقات المصرية الإندونيسية ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة اقتصاديًا وسياسيًا
مباراة الأهلي والزمالك الآن.. بث مباشر لمشاهدة القمة أونلاين
حافلة الزمالك تصل ملعب مباراة القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يبحث وزيرة الخارجية اليمنية التصعيد الحوثي الأخير

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

تلقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً من الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، جرى خلاله تناول مستجدات الأوضاع في اليمن، والتصعيد العسكري الأخير لميليشيا الحوثي، وما يشكله من تهديد لأمن اليمن واستقراره، وما يترتب عليه من تداعيات على الأمن الإقليمي.

وأكد الأمين العام موقف جامعة الدول العربية الثابت في دعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ومساندة الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة الشرعية، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لوقف التصعيد والحيلولة دون مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية.

نبيل فهمي يدين الاعتداءات الحوثية 

كما تناول الاتصال امتداد الاعتداءات الحوثية إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وخاصة الاستهداف المتكرر للمطارات والمنشآت المدنية، حيث جدد الأمين العام إدانة الجامعة لهذه الاعتداءات وتضامنها الكامل مع المملكة، مؤكداً أن استمرار هذا التصعيد يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد فهمي على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، بما يضمن الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني. وأكد حرص الجامعة العربية على مواصلة التنسيق والتشاور مع الحكومة اليمنية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.

وزيرة خارجية اليمن نبيل فهمي جامعة الدول العربية الدكتورة أفراح عبدالعزيز اليمن السعودية المملكة العربية السعودية الرياض مطار الملك خالد الدولي الحوثيين الحوثي ميليشيا الحوثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

مها الصغير

فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

صبري نخنوخ

محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة والبلطجة.. اليوم

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل مدير الوعظ لبحث تنفيذ قوافل دعوية لنشر الفكر الوسطي

بسبب رفض فتاة الارتباط به.. وفاة عامل صيدلية بعد حقن نفسه بالأنسولين في أكتوبر

بسبب رفض فتاة الارتباط به.. وفاة عامل صيدلية بعد حقن نفسه بالأنسولين في أكتوبر

جانب من الاجتماع

الجيزاوي: الطلاب الوافدون سفراء جامعة بنها بالخارج.. وزيادة أعدادهم مؤشر لنجاح منظومة الرعاية

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد