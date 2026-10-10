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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 55 جنديًا من ألوية العمالقة الجنوبية في مواجهات عنيفة مع الحوثيين بباب المندب

ضربة مؤجلة
ضربة مؤجلة
ملك ريان

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر أمني، أن احتمالية شن هجوم عسكري على إيران قبل إجراء الانتخابات في إسرائيل تُعد ضئيلة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والترقب بشأن مستقبل المواجهة العسكرية بين تل أبيب وطهران.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التأهب العسكري، بالتزامن مع تقارير إعلامية تتحدث عن استعدادات إسرائيلية وأمريكية لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وسط استمرار المشاورات الأمنية والعسكرية بين الجانبين.

وكان موقع «أكسيوس» الأمريكي قد نقل عن مسئولين أمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت تعليمات باستكمال الاستعدادات لعمليات قتالية واسعة محتملة ضد إيران، دون تحديد موعد لتنفيذها، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن استئناف الهجمات لم يُتخذ بعد.

في السياق ذاته، أشارت تقارير إسرائيلية إلى استمرار الاستعدادات العسكرية لاحتمال تنفيذ هجوم على إيران، سواء بالتنسيق مع الولايات المتحدة أو بصورة منفردة، مع الإبقاء على مستوى مرتفع من الجاهزية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.

كما أفادت تقارير إعلامية بأن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تستبعد تنفيذ هجوم خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، رغم استمرار المخاوف من تجدد المواجهات العسكرية بين الجانبين.

وعلى الجانب الأمريكي، كان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة لن تشن هجومًا على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى استمرار المحادثات مع طهران بشأن الملفات الخلافية.

وفي المقابل، كشفت تقارير عن إطلاع مسئولين أمريكيين الجانب الإسرائيلي على استعدادات عسكرية محتملة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة بين واشنطن وطهران.

وتأتي هذه التطورات وسط تباين التقديرات بشأن توقيت أي تحرك عسكري محتمل، في وقت تواصل فيه الأطراف المعنية متابعة المستجدات الأمنية والسياسية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في إسرائيل والولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن الحسابات السياسية والانتخابية قد تؤثر في توقيت القرارات العسكرية، إلا أن استمرار الاستعدادات لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار بتنفيذ هجوم جديد.

وتبقى احتمالات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران مرتبطة بالتطورات الميدانية والقرارات السياسية خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار الترقب الإقليمي والدولي بشأن مستقبل المواجهة بين الجانبين.


 

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