أعلن الروماني كريستيان كيفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي لمواجهة شتوتجارت الألماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل إنتر ميلان الاعتماد على الثنائي ماركوس تورام وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو في قيادة الخط الهجومي، بينما يقود هنريك مخيتاريان ونيكولو باريلا وبيتار سوتشيتش خط الوسط.

وجاء تشكيل إنتر ميلان أمام شتوتجارت كالتالي:

حراسة المرمى: جوزيب مارتينيز.

خط الدفاع: يان بيسيك، مانويل أكانجي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: جيد سبنس، نيكولو باريلا، بيتار سوتشيتش، هنريك مخيتاريان، كارلوس أوجوستو.

خط الهجوم: فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، ماركوس تورام.

ويخوض إنتر ميلان المباراة بطريقة 3-5-2، بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبطولة الأوروبية.