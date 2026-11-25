مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، يزداد الإقبال على المشروبات الساخنة التي تمنح الجسم الدفء وتساعد على الترطيب، ويأتي الهوت سيدر في مقدمة هذه المشروبات، بفضل مذاقه المميز الذي يجمع بين التفاح والقرفة والقرنفل والتوابل العطرية.

ولا يتميز الهوت سيدر بمذاقه فقط، بل يمكن أن يوفر بعض العناصر الغذائية الموجودة في التفاح، خاصة عند تحضيره بعصير التفاح الطبيعي دون إضافة كميات كبيرة من السكر.

فوائد الهوت سيدر للجسم..

1. يساعد على ترطيب الجسم: يحتوي الهوت سيدر المحضر من عصير التفاح على السوائل التي تساهم في الحفاظ على ترطيب الجسم.

2. يحتوي على مضادات الأكسدة: يوفر التفاح مركبات نباتية مضادة للأكسدة، وتختلف كميتها حسب طريقة التحضير ونوع العصير المستخدم.

3. يساعد على الشعور بالدفء: تناوله ساخنا يمنح إحساسا بالراحة والدفء خلال الطقس البارد.

4. يحتوي على مركبات نباتية مفيدة: تضيف القرفة والقرنفل نكهة مميزة وبعض المركبات النباتية إلى المشروب.

5. بديل للمشروبات المحلاة: يمكن تحضيره دون إضافة السكر، ليكون خيارا أفضل من المشروبات الغنية بالسكريات.

طريقة عمل الهوت سيدر في المنزل..

المكونات:

* كوبان من عصير التفاح الطبيعي.

* عود قرفة.

* 3 حبات قرنفل.

* شريحة برتقال.

* رشة جوزة الطيب حسب الرغبة.

الطريقة:

ضعي عصير التفاح في وعاء على نار هادئة، ثم أضيفي القرفة والقرنفل وشريحة البرتقال، واتركي الخليط حتى يسخن وتختلط النكهات، مع تجنب غليه لفترة طويلة، ثم صفيه وقدميه ساخنا.

هل الهوت سيدر يعالج نزلات البرد؟

رغم أن الهوت سيدر مشروب دافئ قد يساعد على تهدئة الحلق وتوفير السوائل للجسم، فإنه لا يعالج نزلات البرد ولا يقضي على الفيروسات المسببة لها، لكنه يمكن أن يكون جزءا من نظام غذائي مريح خلال فترة المرض.