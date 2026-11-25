وافق المجلس التنفيذى للمحافظة أسوان، سرئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على إطلاق " منتدى طلاب أسوان “ باعتباره مساحة مؤسسية آمنة للحوار والتعبير عن الرؤى والمشاركة في صناعة المستقبل، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ”بداية جديدة لبناء الإنسان " ، ومستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى ، بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ النائب جابر أبو خليل ، والنائب مجدى الحسينى ، والنائب جابر مصطفى عوض، فضلاً عن القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية، ومديري المديريات الخدمية، ومسؤولي الجهات المعنية.

انطلاقة من تجربة " قادة مدارس الجمهورية "



وأشار المحافظ إلى أن فكرة المنتدى جاءت عقب تنظيم فعاليات برنامج " قادة مدارس الجمهورية " بمكتبة مصر العامة، بحضور النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة (YLF) .

المنتدى لتعزيز الوعى وترسيخ قيم المواطنة والانتماء



ويستهدف المنتدى تعزيز الوعي والتفكير النقدي لدى الطلاب، وترسيخ قيم المواطنة والإنتماء والهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب الإستماع المباشر لرؤى النشء بشأن قضاياهم المحلية، وتوجيه طاقاتهم وأفكارهم لدعم أولويات التنمية بالمحافظة.

50 عضواً.. وتمثيل متوازن للطلاب



ومن المقرر أن يضم التشكيل المقترح للمنتدى 50 عضواً من الإتحادات الطلابية بالمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية ، مع تحقيق التوازن بين الذكور والإناث بنسبة 50% لكل منهما، وتخصيص 20% من المقاعد للطلاب ذوي الإعاقة، مع مراعاة التنوع الجغرافي.

كما تقرر استكمال إجراءات الترشيح والتشكيل بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وإعداد لائحة منظمة للعمل ومراجعتها قانونياً، تمهيداً لعرض التشكيل النهائي على محافظ أسوان لاعتماده رسمياً.

حماية مؤسسية ومساحة آمنة للتعبير



ويرتكز المنتدى على توفير بيئة آمنة ومنظمة لمشاركة الطلاب، مع الالتزام بضوابط حماية الطفل والخصوصية والموافقات اللازمة، وضمان الشمول والتيسيرات والحياد المؤسسي، بما يتيح تحويل الأفكار والرؤى الطلابية إلى مقترحات ومبادرات بناءة من خلال التواصل المباشر مع القيادة التنفيذية.