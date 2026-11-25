علق الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، على مشاهد هروب المواطنين من موقع الحريق الضخم الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، عقب انفجار سيارة محملة بمواد بترولية، معبرًا عن صعوبة المشهد وما صاحبه من حالة رعب بين المتواجدين في محيط الواقعة.

أحمد موسى يعلق على مشاهد الهروب من حريق الدائري

وقال موسى متأثرًا بما شاهده من مشاهد للحادث: «الناس بتجري»، في إشارة إلى محاولات المواطنين الفرار من موقع الحريق والابتعاد عن ألسنة اللهب والانفجار.

وأضاف: «كله بيجري عشان يهرب، واللي معرفش يجري يعمل إيه؟ هذا هو الموت فجأة»، معبرًا عن حجم الخطر الذي تعرض له المواطنون الموجودون بالقرب من موقع الحادث.

ووصف الإعلامي المشهد بأنه صعب ومؤلم، في ظل سرعة تطور الحريق وامتداد النيران إلى عدد من السيارات المجاورة لسيارة المواد البترولية، وما ترتب على ذلك من حالة من الفزع بين المواطنين.

وتناول موسى الحادث باعتباره كارثة، مشيرًا إلى التقديرات الأولية التي تحدث عنها بشأن أعداد الوفيات والإصابات، والتي قال إنها لا تقل عن 10 وفيات وأكثر من 20 مصابًا.

وأعرب عن حزنه الشديد إزاء الواقعة، داعيًا الله أن يرحم الضحايا وأن يحفظ المواطنين من مثل هذه الحوادث المفاجئة.