أنهى فريق برشلونة الإسباني الشوط الأول من مواجهته أمام مضيفه صباح الأذربيجاني متقدمًا بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف التقدم للفريق الكتالوني عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 31، بعدما استغل كرة عرضية من كريم أديمي، ليمنح برشلونة الأفضلية قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

وشهد الشوط الأول سيطرة نسبية من برشلونة على مجريات اللعب، مع محاولات من الفريق الأذربيجاني للعودة في النتيجة، أبرزها تسديدة إيفان ليبينيكا التي ارتطمت بالعارضة.

ويسعى برشلونة إلى حصد النقاط الثلاث ومواصلة تقدمه في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بعدما جمع 9 نقاط خلال مبارياته الأربع السابقة.