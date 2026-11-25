ظهر الإعلامي أحمد موسى مُتأثرًا خلال حديثه عن الحريق الضخم الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، إثر انفجار سيارة محملة بمواد بترولية، حيث حبس دموعه على الهواء أثناء تناوله تفاصيل الحادث والمشاهد الإنسانية الصعبة التي صاحبت الواقعة.

أحمد موسى عن حريق الوراق: ربنا يرحمهم ووجع

ووصف موسى الحادث بأنه كارثة، مؤكدًا أن ما شهده موقع الحريق من مشاهد كان صعبًا ومؤلمًا، خاصة مع امتداد النيران إلى عدد من السيارات المجاورة، ومحاولات المواطنين الهروب من موقع الانفجار.

وقال الإعلامي متأثرًا: «مشهد صعب وربنا يرحمهم وربنا يسترها ووجع»، معبرًا عن حجم الألم الذي شعر به أثناء متابعة تفاصيل الحادث.

وأشار موسى إلى أن المواطنين كانوا يجرون في كل اتجاه محاولين الابتعاد عن النيران، في مشهد يعكس حالة الرعب التي سيطرت على المتواجدين بمحيط الحريق.

وتحدّث الإعلامي عن التقديرات الأولية لأعداد الضحايا، قائلًا إن الوفيات لا تقل عن 10 أشخاص، بينما تتجاوز أعداد المصابين 20 شخصًا، داعيًا بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

وعكس حديث «موسى» حالة التأثر التي صاحبت تناوله للحادث على الهواء، في ظل المشاهد القاسية التي خلفها انفجار سيارة المواد البترولية واحتراق السيارات المحيطة بها.