تأهل منتخب السعودية لكرة القدم للناشئين إلى دور الـ 32 ببطولة كأس العالم تحت 17 عاما، بعد فوزه على منتخب هايتي بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة للمسابقة التي تحتضنها دولة قطر.

تقدم منتخب هايتي بهدف في الدقيقة 28 عبر لاعبه كيكي راموس، ثم نجح المنتخب السعودي في تحويل تأخره إلى انتصار ثمين بفضل هدفي عبد الله الدوسري في الدقيقة 54، وزيد البوري في الدقيقة 77.

ورفع الفوز رصيد المنتخب السعودي إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ويضمن تأهله لدور الـ 32، وتصدر المجموعة منتخب فرنسا برصيد 6 نقاط أيضا بعد فوزه اليوم على أوروجواي بنتيجة 3-0، فيما احتل منتخب أوروجواي المركز الثالث بست نقاط أيضا، لتدخل حسابات التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.