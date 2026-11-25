أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، حزمة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، تتضمن 48 تعديلًا تمس 45 مادة، وتعد الأكبر منذ صدور اللائحة، في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع وجذب الاستثمارات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثلان أولوية رئيسية للحكومة، في إطار توجه الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لنمو الشركات وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التعديلات تستهدف معالجة التحديات الإجرائية والتنظيمية التي تواجه مجتمع الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وممارسة أنشطتها وتمويلها والتوسع فيها، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار والإنتاج، مع متابعة تنفيذ التيسيرات وتحقيق أثرها الفعلي.

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إعداد حزمة التعديلات جاء انطلاقًا من توجه الوزارة للتعامل عمليًا مع التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، من خلال الاستماع إلى المستثمرين ومكاتب المحاماة وشركات الاستشارات المالية وخبراء التقييم وصناديق الاستثمار ورواد الأعمال، ورصد المعوقات المرتبطة بتأسيس الشركات وتقييمها واندماجها وانقسامها وأدوات التمويل وحقوق الشركاء والمساهمين.

وأوضح أن هذه التحديات لا تقتصر على إطالة الإجراءات، بل تمتد إلى زيادة تكلفة ممارسة الأعمال والحد من قدرة الشركات على النمو والتوسع وجذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن المستثمر يقارن بين الأسواق من حيث سهولة الإجراءات وتوافر أدوات التمويل ووضوح التشريعات وحماية حقوقه، ما يجعل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية عنصرًا أساسيًا لتعزيز تنافسية مصر الاستثمارية.

وأضاف الوزير أن الوزارة بدأت معالجة المشكلات التي يمكن حلها سريعًا من خلال تعديل اللوائح التنفيذية وتبسيط الإجراءات، بالتوازي مع تطوير التشريعات ذاتها، وصولًا إلى حزمة تضم 48 تعديلًا على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، تشمل حذف 12 مادة واستحداث مادتين وتعديل 36 مادة، إلى جانب قواعد وقرارات مكملة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن التعديلات تطور الإطار المنظم لممارسة الأعمال بما يواكب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، من التأسيس والحصول على التمويل وزيادة رؤوس الأموال وإعادة الهيكلة، وصولًا إلى تنظيم العلاقة بين الشركاء والمساهمين، بما يوفر بيئة أكثر مرونة ووضوحًا ويحد من الوقت والتكلفة.

التعديلات تتيح الاستعانة بخبراء متخصصين في تقييم الأصول المالية والعقارية

وأوضح أن التعديلات تتيح الاستعانة بخبراء متخصصين في تقييم الأصول المالية والعقارية والآلات والمعدات والأصول غير الملموسة، من خلال سجل بالهيئة العامة للاستثمار، مع تحديد المستندات المطلوبة والمدد الزمنية لكل إجراء، وخفض المدة الأساسية لإيداع تقرير لجنة التحقق من 60 يومًا إلى 30 يومًا، بما يرفع كفاءة الإجراءات ويعزز الشفافية ويحمي حقوق المستثمرين.

فتح مسار أمام نحو 1.2 مليون منشأة فردية للتحول إلى شركات وفق ضوابط محددة

وفيما يتعلق بالمنشآت الفردية، أشار الوزير إلى فتح مسار أمام نحو 1.2 مليون منشأة فردية للتحول إلى شركات وفق ضوابط محددة، دون تصفية النشاط أو فقدان تاريخه، مع الاحتفاظ برقم السجل التجاري وتنظيم انتقال الأصول والالتزامات والعقود والتراخيص القابلة للنقل، مع مراعاة حقوق الدائنين.

وأكد أن هذه الخطوة تساعد المشروعات القائمة على الاستمرار والنمو واستيعاب شركاء جدد وجذب الاستثمارات، وتتيح انتقال النشاط بين الأجيال بدلًا من انتهائه بوفاة صاحبه أو تعذر استمراره.

وأضاف أن الحزمة تتضمن أدوات تمويل أكثر مرونة، من بينها التمويل القابل للتحول إلى حقوق ملكية، بما يسمح للمستثمر بضخ التمويل وتحويله لاحقًا إلى أسهم أو حصص وفقًا للشروط المتفق عليها، دون الحاجة إلى تحديد قيمة الشركة وقت التمويل، إلى جانب إتاحة إصدار الأسهم الممتازة عند التأسيس أو زيادة رأس المال، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في هيكلة استثماراتهم وتحديد الحقوق المرتبطة بها.

وأكد الوزير أن هذه التيسيرات تستهدف توفير أدوات تمويل تنافسية داخل السوق المصرية، وتشجيع الشركات ورواد الأعمال على التأسيس في مصر وجذب التمويل من الداخل والخارج والتوسع محليًا، بدلًا من التوجه إلى أسواق أخرى بحثًا عن أدوات أكثر مرونة.

وفيما يتعلق بحماية حقوق المستثمرين والشركاء، أوضح الدكتور محمد فريد أن التعديلات تنظم الاعتداد باتفاقيات المساهمين والشركاء، التي تتضمن ترتيبات إدارة الشركات والتصويت وتوزيع الأرباح وآليات التخارج، باعتبارها مكملة لعقد الشركة ونظامها الأساسي وفقًا للضوابط القانونية، مع الحفاظ على سريتها وحماية حقوق الغير والدائنين.

وشدد على أن وضوح حقوق المستثمر وآليات ممارستها والتخارج من الاستثمار من العناصر الأساسية لبناء الثقة وجذب رؤوس الأموال.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات تشمل تطوير إجراءات انعقاد الجمعيات العامة، وإتاحة المشاركة والتصويت الإلكتروني عن بُعد وإمكانية انعقاد الجمعية في أكثر من مدينة، إلى جانب تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال والطرح العام، بما يعزز كفاءة إدارة الشركات ومرونة ممارسة المساهمين لحقوقهم.

وأكد الدكتور محمد فريد أن تطوير بيئة الاستثمار عملية مستمرة، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير الإطار المنظم للتجارة الخارجية، وإعداد مشروع قانون موحد للشركات يستهدف توحيد وتبسيط الأطر القانونية المنظمة لتأسيس الشركات بمختلف أشكالها، وتطوير قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين، بما يعزز وضوح البيئة التشريعية واستقرارها.

ومن جانبه، استعرض سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس اللجنة المعنية بإعداد التعديلات، أبرز الجوانب الفنية للحزمة، موضحًا أن التعديلات الخاصة بتقييم الحصص العينية تقصر دور الهيئة العامة للاستثمار على التحقق من صحة التقييم ومنهجية إعداده ومدى الالتزام بالمعايير، مع إلزام لجنة التحقق بتسبيب ملاحظاتها وإتاحة طلب إعادة النظر أمام لجنة أخرى.

وأشار إلى السماح للشركات العاملة في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة بإصدار السندات قبل سداد كامل رأس المال المصدر، بما يوسع بدائل التمويل ويدعم تمويل التوسع والاستثمارات الجديدة.

وفيما يتعلق بالتمويل القابل للتحول إلى حقوق ملكية، أوضح أن الحزمة تتضمن إنشاء سجل لعقود التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم أو حصص لدى الهيئة العامة للاستثمار، وتنظيم إجراءات تسجيل العقود وزيادة رأس المال الناتجة عنها، مع خفض مقابل الخدمات بنسبة 50% للشركات الناشئة.

كما تضمنت التعديلات تطوير إجراءات انعقاد الجمعيات العامة، من خلال إتاحة المشاركة والتصويت الإلكتروني عن بُعد وإمكانية عقد الجمعيات في أكثر من مدينة، وقصر تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية على المساهمين الراغبين في الحضور، بما يتيح لباقي المساهمين تداول أسهمهم دون تعطيل.

وأضاف أن التعديلات تيسر إجراءات زيادة رؤوس الأموال، من خلال خفض فترة أولوية اكتتاب المساهمين القدامى إلى 15 يومًا بدلًا من شهر، مع إمكانية إنهاء الإجراءات مبكرًا وفقًا للضوابط، إلى جانب خفض الحد الأدنى لتغطية الاكتتاب في الطرح العام إلى 50%، وإلغاء اشتراط قصر نسبة 49% من الأسهم المطروحة على المصريين، بما يدعم تكافؤ الفرص بين المستثمرين المصريين والأجانب.

وتشمل الحزمة كذلك تنظيم اتفاقيات المساهمين والشركاء والاعتداد بها باعتبارها مكملة لعقد الشركة ونظامها الأساسي وفقًا للضوابط المقررة، مع الحفاظ على سريتها وحماية حقوق الغير والدائنين، إلى جانب تطوير إجراءات تقسيم الشركات وتنظيم حقوق الشركاء والمساهمين في الكيانات الناتجة.