أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، تعرض ميناء جازان جنوب غربي السعودية لهجوم بمقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي، ما أسفر عن أضرار مادية طفيفة دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن مقذوفاً أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية سقط في ميناء جازان.

وأضاف المالكي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تعمل على تحديد نوع المقذوف المستخدم في الهجوم.



أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف استهدفت قدرات تشغيلية بميناء الحديدة اليمني، ودمرت عدداً من الأهداف في محافظتي صعدة وعمران.



وقال المالكي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، إن الدفاع الجوي اعترض ودمر أربع طائرات مسيرة في "رأس تنورة"، مما أدى إلى سقوط عدد من الشظايا نتيجة عملية الاعتراض دون وجود إصابات من خلال التقييم الأولي.