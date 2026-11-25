أدانت الجمهورية اليمنية واستنكرت بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، واستهدف أحد أبراج المركز المالي في العاصمة السعودية الرياض، وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين..معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

واكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء -نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها.

وشددت الوزارة، على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لوقف الاعتداءات الحوثية المتكررة على المدنيين والمنشآت المدنية ومحاسبة المسؤولين عنها.