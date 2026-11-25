يُعد الصداع من المشكلات الصحية المُزعجة لانها تعوق اي شخص عن ممارسة حياته بشكل طبيعي .

ولكن يمكن تخفيف بعض أنواع الصداع بطرق منزلية بسيطة تساعد على استرخاء الجسم وتقليل التوتر، خاصة إذا كان الصداع ناتجًا عن الإجهاد أو قلة النوم أو الجفاف.

وقد كشف موقع هيلث لاين عن علاجات منزلية سريعة للصداع .

علاجات منزلية للصداع



- شرب الماء: يساعد شرب كمية كافية من الماء على تخفيف الصداع المرتبط بالجفاف، خاصة مع قلة تناول السوائل أو التعرض للحرارة أو بذل مجهود بدني.

- كمادات باردة: وضع كمادات باردة على الجبهة أو جانبي الرأس لمدة 10 إلى 15 دقيقة قد يساعد على تهدئة الألم وتقليل الإحساس بالنبض والانزعاج.

- الراحة في مكان هادئ: الجلوس أو الاستلقاء في غرفة هادئة ومظلمة نسبيًا يساعد على تقليل التعرض للضوء والضوضاء، وهما من العوامل التي قد تزيد الصداع لدى بعض الأشخاص.

- تدليك الرقبة والرأس: تدليك عضلات الرقبة والكتفين وفروة الرأس بلطف قد يساعد على تخفيف الشد العضلي وتحسين الاسترخاء، خاصة مع الصداع المرتبط بالتوتر أو الجلوس لفترات طويلة .