نفى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائل كاتس صحة التصريحات التي أدلى بها أفيجدور ليبرمان.

وقال كاتس عبر صفحته على منصة إكس : وجه ليبرمان هذا الصباح اتهاماً سخيفاً لي ولرئيس الوزراء نتنياهو، يزعم فيه أننا نتلاعب برؤساء الأجهزة الأمنية في إسرائيل لدفعهم للعمل ضده وضد المقربين منه. وهذا الادعاء، بطبيعة الحال، عارٍ تماماً عن الصحة ولا أساس له.

وأضاف كاتس عبر إكس : هناك تفسيران محتملان لسلوكه هذا: إما أن ليبرمان قد فقد صلته بالواقع —وهو استنتاج تدعمه أيضاً تصريحات أخرى أدلى بها مؤخراً— أو أنه يحاول صرف الانتباه عن موافقته على الانضمام إلى حكومة تعتمد على أحزاب عربية ، وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع الوعود والالتزامات المتكررة التي قطعها على نفسه. وربما يكون الأمر مزيجاً من كلا التفسيرين.

وفي وقت لاحق ؛ اتهم رئيس حزب يسرائيل بيتينو ، عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بالتشبث بالسلطة، معتبراً أن سلوكهما الأخير يعكس غياب المسؤولية والعقلانية.



وذكر ليبرمان، الذي يرأس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ، إن التوق الشديد للسلطة يدفع رئيس الوزراء ووزير الجيش إلى الجنون، فهما متشبثان بزمام الأمور، والمسؤولية والعقلانية ليستا من نقاط قوتهما.



وأضاف أنه يتابع منذ يوم الانتخابات، بذهول، تصريحات نتنياهو وكاتس وتصرفاتهما، مشيراً إلى سلوك مكتب رئيس الوزراء وموظفيه يوم الانتخابات، والشكاوى المتكررة بشأن تزوير الانتخابات، ومثول نتنياهو أمام كتلة الليكود قبل يومين، وصولاً إلى السيناريوهات التي عرضها وزير الجيش أمس.



وفيما يتعلق بالتهديد الإيراني، اعتبر ليبرمان أن التصريحات بشأن امتلاك إيران أسلحة كيميائية خطيرة، لكنه أكد أنه لا يوجد، من الناحيتين الاستخباراتية والعملياتية، أي مبرر لشن هجوم إسرائيلي مستقل على إيران في المدى القريب.

كما حذر من احتمال استخدام الأجهزة الأمنية ضد قادة معسكر التغيير، قائلاً إنه لن يتفاجأ إذا تبين في يوم من الأيام أن نتنياهو وكاتس فعّلا، أو لا يزالان يفعّلان، جهاز الموساد والشاباك وأجهزة أخرى ضد قادة المعسكر المعارض.