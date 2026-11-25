شهدت المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، تطورا جديدا حيث أبرم رئيس الأركان السابق وزعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت اتفاقاً ائتلافياً مع زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المعارض أفيجدور ليبرمان، في خطوة تمثل أول اختراق في المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة، وسط تعقيدات برلمانية وانقسامات بين الأحزاب بشأن طبيعة الائتلاف المقبل.

يأتي الاتفاق في وقت تواجه فيه جهود آيزنكوت تحديات متزايدة، مع تعليق حزب «الديمقراطيين» اليساري مفاوضاته معه، احتجاجاً على إحراز تقدم في محادثات تجري بين حزب «يشار» وحزب «ليكود» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بشأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية.

خريطة الكنيست.. لا أغلبية واضحة لأي معسكر

كان أعضاء الكنيست الإسرائيلي أدوا اليمين الدستورية في 10 نوفمبر الجاري، دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة، وذلك عقب الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر، وأسفرت عن فقدان معسكر نتنياهو الأغلبية البرلمانية، دون أن تمنح خصومه أغلبية واضحة تتيح لهم تشكيل حكومة مستقرة.

وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما يواصل نتنياهو مهامه رئيساً لحكومة تصريف الأعمال لحين انتهاء المشاورات وتشكيل ائتلاف حاكم.

ووفقاً لتوزيع المقاعد في الكنيست المؤلف من 120 عضواً، حصل تحالف حزب «ليكود» اليميني، الذي يضم أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، على 53 مقعداً، ليظل دون الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.

في المقابل، يمتلك حزب «يشار» المنتمي إلى تيار يمين الوسط، إلى جانب الأحزاب المتحالفة معه ضمن معسكر التغيير، 48 مقعداً، بينما تشغل الأحزاب العربية 19 مقعداً، وتمثل أحد الخيارات البرلمانية المتاحة أمام آيزنكوت لتعزيز فرص تشكيل حكومته، في ظل معارضتها الشديدة لاستمرار نتنياهو في السلطة.

تحالف آيزنكوت وليبرمان.. حسابات سياسية متناقضة

ويمثل الاتفاق بين آيزنكوت وليبرمان تطوراً لافتاً في المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ حصل حزب «يشار» بزعامة آيزنكوت على 21 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، مقابل 7 مقاعد لحزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة ليبرمان.

وتكمن أهمية الاتفاق في أن ليبرمان سبق أن أعلن رفضه تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، كما عارض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو، رغم تأكيده أن هدفه السياسي الأساسي يتمثل في إزاحة رئيس الوزراء الحالي عن السلطة.

ويضع هذا الموقف آيزنكوت أمام معادلة سياسية معقدة، تتمثل في ضرورة الجمع بين أطراف تختلف في مواقفها بشأن شكل الحكومة المقبلة، وطبيعة التحالفات التي يمكن قبولها لضمان الحصول على أغلبية برلمانية.

الديمقراطيون يعلقون المفاوضات بسبب محادثات ليكود

وفي تطور آخر، أعلن حزب «الديمقراطيين» اليساري، الذي حصل على 8 مقاعد في الكنيست، تعليق محادثاته مع آيزنكوت، اعتراضاً على التقدم المحرز في المفاوضات بين حزب «يشار» وحزب «ليكود» بشأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأرجع الحزب قراره أيضاً إلى حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات المتعلقة بتشكيل ما يُعرف بـ«حكومة التغيير»، التي تستهدف إنهاء حكم نتنياهو وإقامة ائتلاف سياسي بديل.

وكان رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان قد أعلن تفضيله تشكيل حكومة لا تضم نتنياهو، مع إمكانية الاستعانة بدعم الأحزاب العربية، وهو موقف يضعه في خلاف مع بعض الخيارات المطروحة خلال مشاورات آيزنكوت.

ويعكس تعليق المفاوضات اتساع الخلافات داخل معسكر التغيير الإسرائيلي، خصوصاً بشأن حدود التنازلات السياسية الممكنة للوصول إلى اتفاق ائتلافي، وما إذا كان من الممكن إشراك حزب ليكود في حكومة وحدة وطنية.

مهلة حتى 6 ديسمبر لتشكيل الحكومة

وبموجب التفويض الممنوح له، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوماً تنتهي في السادس من ديسمبر المقبل لتشكيل الحكومة، مع إمكانية طلب تمديد إضافي لمدة 14 يوماً إذا لم يتمكن من استكمال المفاوضات خلال الفترة المحددة.

وفي حال فشل آيزنكوت في تشكيل الحكومة، يمكن أن تنتقل الفرصة إلى نتنياهو لمحاولة تشكيل ائتلاف جديد، أما إذا أخفق الطرفان في التوصل إلى اتفاق، فقد تتجه إسرائيل إلى انتخابات برلمانية جديدة خلال العام المقبل.

وتتواصل في الوقت نفسه المفاوضات بين آيزنكوت وبعض شركائه في معسكر التغيير وحزب «ليكود»، لاستكشاف إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط خلافات بشأن مشاركة الأحزاب العربية وطبيعة التفاهمات السياسية المطلوبة.

وتكشف هذه التطورات عن صعوبة تشكيل ائتلاف حاكم في إسرائيل رغم انتهاء الانتخابات، إذ لم يتمكن أي من المعسكرين من حسم الأغلبية البرلمانية، فيما باتت قدرة آيزنكوت على التوفيق بين حلفائه المحتملين، وإقناع الأحزاب المترددة بالانضمام إلى حكومته، عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل السلطة السياسية في البلاد.