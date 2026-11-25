أكد عماد العلام، مدير إدارة الإعلام بنادي أهلي طرابلس الليبي، استمرار حسام البدري في منصبه مديرًا فنيًا للفريق، مشددًا على تمسك إدارة النادي باستمراره خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط اسمه بإمكانية العودة لتدريب الأهلي المصري.

وقال العلام، في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن إدارة أهلي طرابلس لم تتلق أي تواصل من مسؤولي الأهلي المصري بشأن التعاقد مع حسام البدري، مؤكدًا أن المدرب مستمر في منصبه حتى هذه اللحظة، ويتعامل باحترافية كبيرة مع مهمته.

وأضاف: «من الطبيعي أن يبحث الأهلي المصري عن التعاقد مع مدرب قوي مثل حسام البدري، لكننا نتمسك باستمراره، خاصة أننا في منتصف الموسم، ولا يوجد أي مبرر لرحيله عن الفريق، بعدما وفرنا له جميع مطالبه من استقرار وتعاقدات».

وتابع: «من المستحيل التفريط في حسام البدري أو أي لاعب من القوام الأساسي لأهلي طرابلس، ولدينا قاعدة جماهيرية عريضة في ليبيا، وهدفنا التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية».

وتطرق مدير إدارة الإعلام بأهلي طرابلس إلى تفاصيل عقد المدرب المصري، موضحًا أن هناك شرطًا جزائيًا في التعاقد، لكنه رفض الكشف عن قيمته، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الطرفين لا تقوم على الشرط الجزائي فقط، وإنما على الكلمة والاتفاق والاحترام المتبادل.

واختتم العلام تصريحاته بالتأكيد على استمرار حسام البدري في قيادة أهلي طرابلس، وعدم وجود أي مستجدات بشأن رحيله عن الفريق خلال الفترة الحالية.