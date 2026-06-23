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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد رباعية الألقاب .. أهلي طرابلس يجدد عقد حسام البدري ويواصل مشروع الهيمنة في ليبيا

حسام البدري
حسام البدري
محمد سمير

حسم نادي أهلي طرابلس الليبي ملف الجهاز الفني مبكرًا، بعدما أعلن رسميًا تجديد التعاقد مع المدرب المصري حسام البدري وجهازه المعاون، ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي اكتسبها المدرب المصري بعد سلسلة النجاحات التي حققها مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وجاء قرار إدارة النادي بعد موسم استثنائي نجح خلاله البدري في فرض بصمته على الكرة الليبية، وقاد أهلي طرابلس إلى حصد عدد من البطولات المحلية، ليؤكد أحقيته في الاستمرار وقيادة المشروع الرياضي للنادي خلال المرحلة المقبلة.

وحقق حسام البدري نتائج مميزة منذ توليه تدريب الفريق، حيث نجح في قيادة أهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي دون التعرض لأي خسارة، في إنجاز يعكس قوة الفريق واستقراره الفني طوال الموسم.

ولم تتوقف نجاحات المدرب المصري عند لقب الدوري فقط، بل أضاف إلى خزائن النادي لقبين في كأس ليبيا، إلى جانب التتويج بكأس السوبر الليبي، ليصل إجمالي البطولات التي حققها مع الفريق إلى أربع بطولات خلال فترة قصيرة.

وأسهمت هذه النتائج في ترسيخ مكانة البدري داخل النادي وبين جماهيره، التي رأت في المدرب المصري أحد أهم أسباب عودة الفريق إلى منصات التتويج المحلية بقوة.

وأكد نادي أهلي طرابلس، عبر بيانه الرسمي، أن رئيس مجلس الإدارة محمد المشاي أنهى كافة الإجراءات الخاصة بتمديد عقود العناصر الأساسية في المنظومة الرياضية، وفي مقدمتهم المدير الرياضي هادي خشبة، بالإضافة إلى حسام البدري وأفراد جهازه الفني.

ويعكس القرار رغبة الإدارة في الحفاظ على حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق خلال الفترة الحالية، خاصة بعد النجاحات التي تحققت على المستويين الفني والإداري.

ولا يقتصر هدف أهلي طرابلس على الحفاظ على الألقاب المحلية فقط، بل يتطلع النادي إلى مواصلة تفوقه خلال الموسم المقبل والمنافسة بقوة على البطولات القارية، مستفيدًا من الاستقرار الفني الذي وفره استمرار الجهاز الفني الحالي.

ويأمل مسؤولو النادي أن يساهم استمرار البدري في تطوير الفريق بشكل أكبر، خاصة مع امتلاكه خبرات واسعة في البطولات العربية والأفريقية، بعد مسيرة تدريبية طويلة حقق خلالها العديد من النجاحات مع الأندية والمنتخبات.

ويعد استمرار حسام البدري مع أهلي طرابلس امتدادًا لمسيرته الناجحة في الملاعب العربية، حيث أثبت المدرب المصري قدرته على تحقيق البطولات وبناء فرق تنافسية خارج حدود الكرة المصرية.

ومع تجديد الثقة فيه رسميًا، يدخل البدري الموسم الجديد بطموحات كبيرة للحفاظ على الهيمنة المحلية وقيادة أهلي طرابلس نحو مزيد من الإنجازات، في ظل الدعم الكامل الذي يحظى به من إدارة النادي وجماهيره.

حسام البدري ليبيا أهلي طرابلس الدوري الليبي كأس ليبيا

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