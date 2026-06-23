كيروش يعلن تشكيل غانا لمواجهة إنجلترا في كأس العالم 2026

أعلن المدير الفني لمنتخب غانا،كيروش، التشكيل الرسمي للفريق استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب إنجلترا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب جيليت، في إطار الجولة الثانية عشرة من المجموعة، في لقاء قوي يجمع المنتخبين وسط طموحات متباينة، حيث يسعى كل طرف لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في البطولة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إنجلترا اللقاء بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ريس جيمس، مارك جوهي، عزري كونسا، سبينس.

خط الوسط: ديكلان رايس، جود بيلينجهام، أندرسون.

خط الهجوم: مادويكي، هاري كين، جوردون.