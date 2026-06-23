السلطات الأمريكية تخفف القيود على منتخب إيران قبل مواجهة مصر في كأس العالم

أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الأمريكية قررت تخفيف القيود المفروضة على بعثة منتخب إيران لكرة القدم، والسماح للفريق بالسفر والتحرك استعداداً لمباراته المرتقبة أمام منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل يومين من المواجهة التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

ويأتي القرار بعد حالة من الجدل بشأن الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي خضعت لها البعثة الإيرانية منذ وصولها إلى الولايات المتحدة، في ظل التوترات السياسية القائمة بين واشنطن وطهران.

وذكرت التقارير أن السلطات الأمريكية منحت المنتخب الإيراني تسهيلات إضافية تتعلق بالتنقل والإقامة، بما يتيح للفريق استكمال استعداداته الفنية بصورة طبيعية قبل المباراة الحاسمة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين ضمن منافسات المجموعة السابعة، حيث يسعى كل منهما إلى تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي.

وكان المنتخب المصري حقق فوزاً مهماً على نيوزيلندا في الجولة الماضية، فيما تعادل المنتخب الإيراني مع بلجيكا بعد مباراة متوازنة، ما جعل المنافسة على بطاقات التأهل مفتوحة حتى الجولة الأخيرة.

وتشير المعطيات الرياضية إلى أن المواجهة المرتقبة بين مصر وإيران قد تكون حاسمة في تحديد ترتيب المجموعة، خاصة في ظل تقارب مستويات الفرق المتنافسة.

ويترقب الجهازان الفنيان للمنتخبين المباراة بوصفها اختباراً مهماً لقدرتهما على التعامل مع الضغوط وتحقيق النتيجة المطلوبة.

وتأتي التسهيلات الأمريكية في إطار التزامات الدولة المستضيفة للبطولة بضمان مشاركة جميع المنتخبات المؤهلة وتوفير الظروف المناسبة لإقامة المنافسات وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. كما تسعى الجهات المنظمة إلى الفصل بين الاعتبارات السياسية والفعاليات الرياضية، بما يضمن سير البطولة بصورة طبيعية.

ويرى مراقبون أن القرار الأمريكي يساهم في إزالة أي عقبات لوجستية قد تؤثر على جاهزية المنتخب الإيراني، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة. كما يعكس حرص الجهات المنظمة على تجنب أي تداعيات قد تلقي بظلالها على المنافسات الرياضية أو تثير جدلاً خارج إطار البطولة.

ومن المنتظر أن تتجه أنظار جماهير كرة القدم في المنطقة إلى اللقاء المرتقب بين المنتخبين، بالنظر إلى القيمة الفنية للمواجهة وما تحمله من أبعاد تنافسية كبيرة.

ويأمل المنتخبان في تقديم أداء قوي يعكس تطور كرة القدم في البلدين ويمنح جماهيرهما فرصة الاحتفال بنتيجة إيجابية في واحدة من أبرز مباريات دور المجموعات.