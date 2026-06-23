قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملة لويك بيلودو .. كيف تصدر خبير اقتصادي تريند الألعاب الإلكترونية
بعد موافقة النواب .. المالية تحسم جدل ضريبة الغاز الطبيعي
الطاقة الذرية : تفتيش محدود لمنشأة بوشهر النووية .. واستمرار القيود
الدهّابة تهدد مصر بـ كارثة بيئية | خبير استراتيجي يكشف عن معلومة قومية مهمة
بـ قميص المنتخب وشعار مفيش نوم .. وزير الري يترأس اجتماعا رسميًا لمناقشة ملف المياه
قرار مفاجئ | ليبيا تحظر دخول مواطني 4 دول .. وتبدأ إجراءات ترحيل واسعة
تطورات محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري
وصلت للضرب | خناقة جديدة في مستشفى .. وتدخل أمني عاجل
إصابة رئيس لجنة ثانوية عامة في حادث سير بـ قويسنا
لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟
زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد
حقيقة تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2 يوليو بسبب إجازة ثورة 30 يونيو | توضيح عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السلطات الأمريكية تخفف القيود على منتخب إيران قبل مواجهة مصر في كأس العالم

منتخب ايران
منتخب ايران
أخبار العالم

أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الأمريكية قررت تخفيف القيود المفروضة على بعثة منتخب إيران لكرة القدم، والسماح للفريق بالسفر والتحرك استعداداً لمباراته المرتقبة أمام منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل يومين من المواجهة التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

ويأتي القرار بعد حالة من الجدل بشأن الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي خضعت لها البعثة الإيرانية منذ وصولها إلى الولايات المتحدة، في ظل التوترات السياسية القائمة بين واشنطن وطهران. 

وذكرت التقارير أن السلطات الأمريكية منحت المنتخب الإيراني تسهيلات إضافية تتعلق بالتنقل والإقامة، بما يتيح للفريق استكمال استعداداته الفنية بصورة طبيعية قبل المباراة الحاسمة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين ضمن منافسات المجموعة السابعة، حيث يسعى كل منهما إلى تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي. 

وكان المنتخب المصري حقق فوزاً مهماً على نيوزيلندا في الجولة الماضية، فيما تعادل المنتخب الإيراني مع بلجيكا بعد مباراة متوازنة، ما جعل المنافسة على بطاقات التأهل مفتوحة حتى الجولة الأخيرة.

وتشير المعطيات الرياضية إلى أن المواجهة المرتقبة بين مصر وإيران قد تكون حاسمة في تحديد ترتيب المجموعة، خاصة في ظل تقارب مستويات الفرق المتنافسة.

ويترقب الجهازان الفنيان للمنتخبين المباراة بوصفها اختباراً مهماً لقدرتهما على التعامل مع الضغوط وتحقيق النتيجة المطلوبة.

وتأتي التسهيلات الأمريكية في إطار التزامات الدولة المستضيفة للبطولة بضمان مشاركة جميع المنتخبات المؤهلة وتوفير الظروف المناسبة لإقامة المنافسات وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. كما تسعى الجهات المنظمة إلى الفصل بين الاعتبارات السياسية والفعاليات الرياضية، بما يضمن سير البطولة بصورة طبيعية.

ويرى مراقبون أن القرار الأمريكي يساهم في إزالة أي عقبات لوجستية قد تؤثر على جاهزية المنتخب الإيراني، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة. كما يعكس حرص الجهات المنظمة على تجنب أي تداعيات قد تلقي بظلالها على المنافسات الرياضية أو تثير جدلاً خارج إطار البطولة.

ومن المنتظر أن تتجه أنظار جماهير كرة القدم في المنطقة إلى اللقاء المرتقب بين المنتخبين، بالنظر إلى القيمة الفنية للمواجهة وما تحمله من أبعاد تنافسية كبيرة.

ويأمل المنتخبان في تقديم أداء قوي يعكس تطور كرة القدم في البلدين ويمنح جماهيرهما فرصة الاحتفال بنتيجة إيجابية في واحدة من أبرز مباريات دور المجموعات.

البعثة الإيرانية السلطات الأمريكية المنتخب الإيراني المجموعة السابعة المنتخب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

ميدو

حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ

مشغولات ذهبية

115 جنيها دفعه واحدة.. هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 الآن بمصر

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

ميدو

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

سر الصفارة الخضراء

سر الصفارة الخضراء التي ظهرت مع لاعب كندا المصاب.. ما حقيقتها؟

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد