باكستان: بعثة مينوسكا الأممية ركيزة أساسية للسلام والاستقرار في أفريقيا الوسطى

قال مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد، إن بلاده تفخر بمساهمة أكثر من 1,100 عنصر نظامي في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى "مينوسكا".

ووصف السفير الباكستاني البعثة بأنها "ركيزة أساسية" للسلام والاستقرار في البلاد، مشدداً على أن أي تعديل في انتشارها الميداني يجب أن يتجنب خلق فراغات أمنية، وأن يحافظ على المكاسب التي تحققت بصعوبة خلال السنوات الماضية.

ودعا السفير الباكستانى إلى دعم عملية نزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج تقودها السلطات الوطنية، وتكون شفافة وشاملة، وترتبط بفرص اجتماعية واقتصادية مستدامة وتستجيب لاحتياجات المجتمعات المتضررة.

كما شدد على أن ولايات مجلس الأمن يجب أن تقترن بموارد كافية ويمكن التنبؤ بها ومستدامة، إضافة إلى الوسائل التشغيلية اللازمة، رغم أزمة السيولة المستمرة التي تواجهها الأمم المتحدة.

وتأتي مداخلة باكستان في إطار مناقشة مجلس الأمن تطورات الأوضاع في جمهورية أفريقيا الوسطى ودور بعثة «مينوسكا» في دعم الاستقرار، وحماية المدنيين، وتعزيز سلطة الدولة.