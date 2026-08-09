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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في ليلة حزن ميسي.. إنتر ميامي يخسر أمام مونتيري بثنائية

إنتر ميامي
إنتر ميامي
إسلام مقلد

تلقى فريق إنتر ميامي الأمريكي خسارة أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما فجر الأحد ضمن منافسات كأس الدوريات 2026، في لقاء شهد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد وفاة والده خورخي ميسي.

وشهدت المباراة لفتة مؤثرة من رودريجو دي بول، زميل ميسي في منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي، بعدما سجل هدف الفريق الأمريكي واحتفل بطريقة حملت رسالة دعم واضحة لقائد الفريق وعائلته.

دي بول يسجل ويحتفل بقميص ميسي

عانى إنتر ميامي في ظل غياب ميسي من أجل صناعة الخطورة أمام مونتيري، قبل أن ينجح دي بول في منح فريقه التقدم بالدقيقة 31.

وتلقى لاعب الوسط الأرجنتيني الكرة خارج منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت الزاوية اليمنى السفلية لمرمى الحارس لويس كارديناس، الذي لم يتمكن من إبعادها.

وبعد تسجيل الهدف، خلع دي بول قميصه ليكشف عن ارتدائه قميصًا يحمل الرقم 10 الخاص بميسي، في لفتة مؤثرة لتقديم الدعم إلى زميله عقب وفاة والده.

وتلقى دي بول بطاقة صفراء بسبب طريقة الاحتفال، لكنه خطف أنظار الجميع بالرسالة الإنسانية التي حملتها اللحظة.

دقيقة صمت وشارة القيادة

وقبل انطلاق المباراة، أقام إنتر ميامي دقيقة صمت حدادًا على وفاة خورخي ميسي، والد قائد الفريق.

كما ارتدى لاعبو إنتر ميامي شارات سوداء تضامنًا مع ميسي وعائلته، بينما حمل دي بول شارة القيادة خلال غياب النجم الأرجنتيني.

وكان خورخي ميسي من أبرز الشخصيات في مسيرة نجله، إذ تولى إدارة شؤونه ووكالته لفترات طويلة، وكان أحد أقرب الأشخاص إليه منذ بداية رحلته في عالم كرة القدم.

جماهير إنتر ميامي تدعم ميسي

وحرصت جماهير إنتر ميامي على توجيه رسالة دعم إلى ميسي خلال المباراة، في ظل عودته إلى الأرجنتين للبقاء إلى جانب أسرته بعد وفاة والده.

وفي الدقيقة العاشرة، في إشارة إلى رقم قميص ميسي، رفعت الجماهير لافتة كبيرة كتب عليها: "ابق قويًا يا ليو".

وحظيت اللافتة بتفاعل كبير، في مشهد عكس مكانة ميسي لدى جماهير النادي الأمريكي، رغم غيابه عن المواجهة.

مونتيري يقلب النتيجة

ورغم تقدم إنتر ميامي بهدف دي بول، لم يحافظ الفريق الأمريكي على تقدمه، حيث نجح مونتيري في العودة إلى المباراة وتسجيل هدفين، ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1.

وتعد هذه الخسارة ضربة لإنتر ميامي في مشواره بكأس الدوريات، خاصة مع غياب ميسي الذي يمثل أحد أهم عناصر الفريق الهجومية.

خورخي ميسي.. الأب ووكيل الأعمال

لعب خورخي ميسي دورًا محوريًا في مسيرة نجله، فلم يكن والده فقط، بل تولى أيضًا إدارة العديد من شؤونه المهنية والتجارية، ورافقه خلال المراحل الأولى من مسيرته.

وكان خورخي قد رافق ميسي الشاب إلى برشلونة في بداية الألفية، عندما خضع للاختبارات التي قادته إلى أكاديمية "لا ماسيا"، قبل أن يبدأ النجم الأرجنتيني مسيرته الاحترافية مع الفريق الأول عام 2005.

وتوج ميسي خلال مسيرته بثماني جوائز للكرة الذهبية، وقاد منتخب الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم 2022، ليصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

إنتر ميامي يبحث عن التعويض

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة ليون المكسيكي يوم الخميس المقبل، في مباراته الأخيرة بدور المجموعات في كأس الدوريات، حيث يسعى الفريق إلى استعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية في ظل استمرار حالة الترقب بشأن عودة ميسي إلى صفوفه.

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