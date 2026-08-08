دقيقة حداد وشارات سوداء.. الكرة الأرجنتينية تكرّم والد ميسي بعد وفاته

قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ورابطة كرة القدم للمحترفين تكريم خورخي أوراسيو ميسي، والد الأسطورة ليونيل ميسي، بعد وفاته فجر اليوم عن عمر ناهز 68 عامًا، عقب معاناة طويلة مع المرض.

وأعلنت الكرة الأرجنتينية سلسلة من الإجراءات لتخليد ذكرى والد قائد منتخب الأرجنتين، تقديرًا لدوره الكبير في حياة نجله ومسيرته التي قادته إلى أن يصبح أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

دقيقة حداد في جميع المباريات

وذكرت شبكة «أولي» الأرجنتينية أن الاتحاد الأرجنتيني ورابطة الدوري المحلي قررا إقامة دقيقة حداد قبل انطلاق جميع مباريات جولة الأسبوع، في مختلف الفئات والدرجات في البلاد.

وتقرر أن يرتدي اللاعبون وأعضاء الأجهزة الفنية وطاقم التحكيم شارات سوداء، حدادًا على وفاة والد نجم المنتخب الأرجنتيني.

وستظل أعلام مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والمنشآت التابعة له مرفوعة على نصف السارية حتى يوم الجمعة المقبل، الموافق 14 أغسطس، تعبيرًا عن حالة الحداد.

الاتحاد الأرجنتيني ينعى والد ميسي

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان رسمي: «ننعى بألم عميق الخسارة التي لا تعوض بوفاة خورخي ميسي، وتكريمًا لذكراه، قررنا إقامة دقيقة صمت قبل انطلاق جميع المباريات التي ستقام في مختلف فئات كرة القدم الأرجنتينية، بالإضافة إلى ارتداء أفراد طواقم التحكيم واللاعبين والأجهزة الفنية شارات سوداء».

وأضاف البيان: «كما سترفرف أعلام منشآت الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على نصف السارية، تعبيرًا عن الحداد، حتى يوم الجمعة المقبل، 14 أغسطس».

كلاوديو تابيا يودع خورخي ميسي

وحرص كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، على توجيه رسالة وداع إلى والد ليونيل ميسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال تابيا: «خورخي فعل كل شيء بشكل صحيح، كان حاضرًا عندما كان يجب أن يكون حاضرًا، وساند عندما كان يجب أن يساند، وكان سندًا عندما كانت الحاجة إليه في أشدها».

وتعكس كلمات رئيس الاتحاد المكانة الكبيرة التي حظي بها خورخي ميسي داخل كرة القدم الأرجنتينية، خاصة بعدما لعب دورًا أساسيًا في دعم نجله خلال المراحل الأولى من مسيرته.

تأجيل مباراة نادي ماتياس ميسي

وامتدت مظاهر الحداد إلى الأندية الأرجنتينية، حيث أعلن نادي ليونيس إف سي، الذي يترأسه ماتياس ميسي، شقيق النجم الأرجنتيني، تأجيل مباراته أمام مونيز ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدرجة الأولى.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب وفاة خورخي ميسي، الذي كان أحد أهم الأشخاص في المسيرة الرياضية لنجله، بعدما تولى إدارة العديد من شؤونه ورافقه خلال رحلة انتقاله من الأرجنتين إلى برشلونة في سن مبكرة، وصولًا إلى قمة كرة القدم العالمية.