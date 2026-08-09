حتى لا يظهر بدور الضحية.. كيف يسعى معارضو ترامب لوقفه عند حده دون عزله؟

يسعى معارضو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقفه عند حده وكبح سلطاته المتوسعة عبر محاصرة شبكة قوته، وقص أوراق قوتها، كما كشفت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

4 مصادر

كشفت 4 مصادر أن الديمقراطيين في مجلس النواب والمعارضون لترامب،يضعون استراتيجية لتحقيق موسع، يستهدف شبكات قوة ترامب من الشركات والمؤسسات المالية، بدلاً من السعي إلى عزله على الفور.

وقالت المصادر، إن الديمقراطيين البارزين في مجلس النواب بحثوا استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء وطلب الوثائق الخاصة بعمليات وقرارت للبيت الأبيض في ظل الإدارة الترامبية، كما والحصول على سجلات من الكيانات المرتبطة بدائرة ترامب السياسية والتجارية.

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تراهن على أن التحقيق مع الشركات الخاصة والجهات المالية الخارجية سيكون أكثر نفعاً من المواجهة المباشرة مع البيت الأبيض، الذي يتوقع أن يعترض على أي رقابة.

منع ترامب من ممارسة دور الضحية

ويكشف هذا الطريق والأسلوب في التعامل مع ترامب وإدارته، حذر المعارضين من الديمقراطيين، فضلاً عن الدرس الذي يقول كثيرون في الحزب إنهم تعلموه خلال ولاية ترامب الأولى، وهو أن إجراءات العزل يمكن أن تستنفد وقت الكونجرس، بينما تسمح لترامب بتصوير نفسه على أنه ضحية لحملة حزبية.

وبدلاً من السعي لعزله، يدرس الديمقراطيون المشاركون في وضع الاستراتيجية استخدام صلاحيات التحقيق التي يتمتع بها مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، للتدقيق في عملية صنع القرار في الإدارة الأمريكية والتحقق مما إذا كان ترامب قد استخدم سلطته لمصلحته الشخصية أو لمصلحة حلفائه أو المتبرعين.

وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين، متحدثاً عن طريقة التفكير السائدة بين قادة الحزب وموظفي اللجان: "لا نخوض هذا الأمر بهدف العزل... لا أحد يريد تصويتاً فاشلاً في اليوم الأول. ينصب التركيز على بناء مجموعة من الأدلة من خلال التحقيقات التي يمكن بها مساءلة ترمب".

رد ترامب

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن ترامب يعمل على إحباط "أجندة اليسار المتطرف"، ولا يزال ملتزماً بالحفاظ على أغلبية الجمهوريين في الكونجرس.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة "مستعدة للرد على طلبات الرقابة، بغض النظر عمن يتولى زمام الأمور في مجلسي النواب والشيوخ".