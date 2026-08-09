مدير فرع سيزلر يوضح حقيقة منع الصلاة داخل المطعم بعد واقعة المصلى

أوضح مدير فرع مطعم «سيزلر» تفاصيل واقعة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع إحدى الفتيات من أداء الصلاة داخل المطعم، مؤكدًا أن الفتاة حضرت برفقة اثنتين من صديقاتها وطلبت من الويتر توفير مكان للصلاة.

فيديو متداول عبر فيسبوك

وأشار مدير الفرع إلى أنه تم إبلاغ الفتاة بعدم وجود مكان مخصص للصلاة داخل المطعم، مع وصف مكان المصلى القريب منه، موضحًا أن الأمر كان معروفًا لديه، وأنه لم يتلقَ شكوى مباشرة من الفتاة داخل المطعم بشأن الواقعة.

وأضاف مدير الفرع أن الفتاة توجهت إلى المكان المخصص للصلاة خارج المطعم، ثم عادت لاحقًا وبدأت في الصلاة برفقة صديقتها، مؤكدًا أن إدارة المطعم لم تمنعها من الصلاة، وأنها تقدر مشاعر العملاء وتحترم حريتهم في أداء شعائرهم.