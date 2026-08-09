غدا .. نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد

يترأس الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الإثنين ، الموافق 10 أغسطس 2026، في تمام الساعة الثامنة صباحًا، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، الوارد أسماؤهم بالكشوف المرفقة، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي.

ويقع مقر نادي المحامين النهري على كورنيش المعادي، بجوار مطلع الطريق الدائري، وأقرب محطة مترو إليه هي محطة الزهراء بالخط الأول (حلوان – المرج الجديدة).

وشددت نقابة المحامين على ضرورى الالتزام بالحضور بالزي الرسمي، ولن يُسمح بأداء اليمين القانونية إلا لمن ورد اسمه بالكشوف المعلنة.

و ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي.