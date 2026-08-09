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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الخضار اليوم الأحد 9 أغسطس 2026.. تباين في سوق العبور وانخفاضات جديدة

الخضراوات
الخضراوات
رحمة سمير

تباينت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وسط انخفاضات ملحوظة في أسعار بعض الأصناف، مقابل ارتفاع أسعار أصناف أخرى، وفقًا لآخر تحديثات السوق.

ويُعد سوق العبور من أبرز المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، وتنعكس أسعاره بشكل مباشر على حركة البيع في أسواق التجزئة للمستهلكين.

أسعار الطماطم والبطاطس

  • الطماطم: من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو.
  • البطاطس: من 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو.
الخضراوات والفاكهة

أسعار البصل

  • البصل الأبيض: من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو.
  • البصل الأحمر: من 6.5 إلى 8.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن السعر السابق.

أسعار الكوسة والخضراوات الجذرية

  • الكوسة: من 7 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن السعر السابق.
  • الجزر بدون عروش: من 10 إلى 20 جنيهًا.
الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات الطازجة

  • الفاصوليا: من 20 إلى 35 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات.
  • البامية: من 20 إلى 38 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات.
  • الملوخية: من 4 إلى 9 جنيهات.
  • الباذنجان البلدي: من 3 إلى 6 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا.
  • الباذنجان الرومي: من 2.5 إلى 5 جنيهات.
  • الباذنجان الأبيض: من 3 إلى 7 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه.
أسعار الخضراوات والفاكهة

أسعار الفلفل

  • الفلفل الرومي: من 4 إلى 9 جنيهات.
  • الفلفل الحامي: من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيهين.
  • الفلفل الألوان: من 15 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الخيار

  • الخيار الصوب: من 7 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات.
  • الخيار البلدي: من 4 إلى 10 جنيهات.
الخضراوات والفاكهة

أسعار الثوم والليمون

  • الثوم: من 20 إلى 42 جنيهًا للكيلو.
  • الليمون البلدي: من 10 إلى 45 جنيهًا للكيلو.
  • الليمون الأضاليا: من 10 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
الخضراوات والفاكهة

وتعكس حركة الأسعار اليوم تفاوتًا بين الأصناف، مع انخفاضات واضحة في أسعار الكوسة والفاصوليا والبامية، مقابل ارتفاع بعض أنواع الباذنجان والفلفل والخيار، وسط استمرار التغيرات اليومية في أسعار الخضراوات بسوق العبور.

الخضار أسعار الخضار اليوم سوق العبور انخفاضات جديدة أغسطس

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