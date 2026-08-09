الرئيس محمود عباس ينعى سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، القائد الوطني دياب اللوح، الذي وافته المنية صباح اليوم في القاهرة بعد مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء، كرّس خلالها حياته لخدمة فلسطين والدفاع عن حقوق شعبها.

وأشاد الرئيس عباس بمناقب الفقيد ومسيرته الوطنية والدبلوماسية، وما عُرف به من إخلاص وتفانٍ في أداء واجبه، ومن أخلاق رفيعة وتواضع وتسامح وحرص على جمع الكلمة وتغليب المصلحة الوطنية، وقربه من أبناء شعبه واهتمامه بقضاياهم.

وتقدم الرئيس محمود عباس بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وذويه، وإلى أبناء شعبنا الفلسطيني، وإلى أبناء حركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية وأسرة سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ورفاق دربه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والثبات.