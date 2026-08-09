وفاة السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح

توفي اليوم في العاصمة المصرية القاهرة السفير دياب اللوح، الملقب بـ«أبو النمر»، أحد أبرز المناضلين الوطنيين والدبلوماسيين الفلسطينيين، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والنضال دفاعا عن الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني التحرري.

ونعت الأوساط الفلسطينية السفير الراحل، مشيدة بمسيرته الوطنية وما قدمه من تضحيات، وما عرف عنه من إيثار ودفاع مستمر عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وجسد السفير دياب اللوح خلال مسيرته النضالية والدبلوماسية مواقف وطنية راسخة، وظل مدافعا عن القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني التحرري.

وتتقدم الأوساط الفلسطينية بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه وعموم الشعب الفلسطيني، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.