شعبة الأدوية تكشف حقيقة زيادة الأسعار.. وتفاصيل تطبيق QR Code على عبوات الدواء

يستعد سوق الدواء لمرحلة جديدة من الرقابة والحوكمة، مع تطبيق نظام QR Code على عبوات الأدوية، في إطار جهود الدولة لتتبع المنتجات الدوائية منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المريض، والقضاء على الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، إلى جانب منع التلاعب في الأسعار والحد من عمليات التخزين والتهريب.

أمن قومي

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن صناعة الدواء في مصر تمثل سلعة استراتيجية وأمنًا قوميًّا ذا بُعد اجتماعي، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة، باعتبارها من السلع التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها.

الأدوية

وأوضح أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية يتمثل في الوصول بصادرات الدواء إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، بما يعزز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

QR Code لضبط سوق الدواء

الأدوية

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن تطبيق نظام QR Code على عبوات الدواء يأتي في إطار توجه الدولة لضبط سوق الدواء وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، من خلال تفعيل نظام «التتبع الدوائي».

وأوضح أن النظام يتيح متابعة رحلة الدواء بداية من المصنع، مرورًا بالموزع والصيدلي، وصولًا إلى المريض، تحت إشراف هيئة الدواء المصرية.

بيانات مهمة على عبوة الدواء

الأدوية

ولفت عوف إلى أن الـQR Code يتضمن عددًا من البيانات الأساسية الخاصة بالدواء، من بينها اسم المنتج، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ الانتهاء، والسعر الجبري.

وأكد أن وجود هذه البيانات يساعد على منع بيع الدواء بسعر أعلى من السعر المحدد، كما يحد من محاولات التلاعب بالأسعار أو تغيير البيانات الخاصة بالمنتج.

مواجهة الأدوية المغشوشة والاحتكار

الأدوية

وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من حقك تعرف»، الذي يقدمه الإعلامي علي الجمل على قناة المحور، أن الهدف الأساسي من تطبيق الـQR Code هو القضاء على الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.

وأوضح أن النظام يستهدف كذلك منع احتكار الأدوية أو تخزينها بهدف رفع أسعارها، فضلًا عن الحد من عمليات تهريب الأدوية إلى خارج البلاد.

وأكد أن الإجراءات الرقابية تشمل أيضًا الأدوية المستوردة، بما يضمن إحكام الرقابة على مختلف المنتجات الدوائية الموجودة في السوق المصرية.

لا زيادة في أسعار الأدوية الفترة المقبلة

الأدوية

ووجه رئيس شعبة الأدوية رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدًا عدم وجود أي نية لتحريك أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة.

ونفى ما تردد بشأن إلغاء السعر المدون على عبوات الدواء، موضحًا أن ما أثير في هذا الشأن جاء نتيجة شائعات أو نقل صحفي غير دقيق.

وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الدولار، إلى جانب ثبات القوة الشرائية، من العوامل التي تدعم استقرار أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة.

رقم مهم للإبلاغ عن الأدوية المخالفة

ودعا الدكتور علي عوف المواطنين إلى ضرورة الانتباه عند شراء الأدوية، مؤكدًا أنه في حال العثور على دواء بدون QR Code أو وجود كود سبق استخدامه، يجب الإبلاغ فورًا.

وأوضح أن البلاغات يمكن تقديمها عبر رقم هيئة الدواء المصرية 15301، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تتحرك الحملات التفتيشية لفحص الواقعة، وتحويل المخالفين إلى النيابة في حال ثبوت المخالفة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على سوق الدواء، ورفع مستوى أمان المنتجات الدوائية المتداولة، بما يضمن وصول الدواء الآمن والفعال إلى المواطن ويحافظ على استقرار السوق.